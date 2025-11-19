Erlebe dein spirituelles Erwachen, finde den Weg zu deiner Seele und wachse zu deiner wahren Stärke

Entdecke Deine wahre Stärke: Spirituelles Erwachen in einer Gemeinschaft, die Dich mit Engel-Energie begleitet. Wachse mit spiritueller Begleitung – jetzt 3 Monate testen und zusätzlich sparen!

Bretten, 19.11.2025 – Die spirituelle Gemeinschaft bietet aktuell ein attraktives Kennenlern-Angebot

Spiritualität ohne Religion ist das, was viele suchen. Menschen wissen, dass sie in der Gemeinschaft mit anderen über sich selbst hinauswachsen können. Aber wo findet man eine Gruppe, an der die eigene Persönlichkeit wirklich wächst? Eine Gruppe, in der man sich zusammen auf eine echte Zeitenwende vorbereiten kann? Die spirituelle Gemeinschaft wurde genau dafür gegründet. Mit dem neuen Schnupperzugang kann man sie jetzt für drei Monate unkompliziert austesten, und erhält mit einem speziellen Gutscheincode sogar noch 33 Prozent Rabatt. Mehr dazu am Ende der Meldung.

Die Gründer haben eine Mission – Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann

Angeleitet wird die spirituelle Gemeinschaft von Udo Golfmann und Nadja Hafendörfer. Beide sind als spirituelle Medien bekannt. Mit der Kraft der Engel arbeiten sie seit Jahrzehnten in der Heilung und Bewusstseinsarbeit. Sie sind feste Größen in der europäischen spirituellen Szene.

Ihr Versprechen an Interessierte: „Mit der spirituellen Gemeinschaft für spirituelles Erwachen möchten wir was weitergeben. Wir schaffen eine feste Begleitung, die Deinem Leben eine positive Wendung geben kann. Mit der Kraft der Engel wecken wir etwas, das in Menschen schlummert. Über die wöchentlichen Impulse wächst Du in Deine wahre, gottgegebene Stärke hinein.“

Spiritualität ohne Religion finden – unkompliziert und zeitgemäß

Was das Angebot vor anderen auszeichnet? Die Treffen für spirituelles Erwachen finden online statt. Eine lange Anreise und Übernachtungen in anderen Orten entfallen damit. Die spirituelle Gemeinschaft kommt wöchentlich zusammen. Sie fördert das persönliche Wachstum mit positiven Impulsen. Es sind Impulse, die aufeinander aufbauen und auf die persönliche Lebenssituation der Menschen reagieren – konkret und spürbar!

Was Golfmann und Hafendörfer wichtig ist: „Die spirituelle Gemeinschaft bietet einen Raum der Sicherheit. Wir schaffen Momente, in denen Licht und Liebe aufscheinen. Und gleichzeitig bahnen wir mit unserer Begleitung einen Weg für eine grundlegende Veränderung. Unsere spirituelle Gemeinschaft ermöglicht eine Tiefentransformation durch göttliche Führung.“

Zu den Wochenimpulsen zählen Dinge wie Meditationen, Gebete, Energiearbeit, persönlicher Austausch und die Einführung in spirituelle Techniken. Die persönliche Lebenssituation der Teilnehmer erhält einen Platz in der Gemeinschaft. Mit Channelings können Botschaften von höheren Wesen empfangen werden.

Viele Mitglieder heben in Feedbacks hervor, dass ihnen die Kraft der Engel eine große emotionale Rückendeckung gibt. Zudem wird betont, dass die spirituelle Gemeinschaft über Spiritualität ohne Religion ein ganzheitliches persönliches Wachstum ermöglicht hat. Dank der Kraft der Engel werden Entwicklungssprünge möglich, die das Leben komplett verändern.

Mit Schnupperzugang und Rabattcode wird es noch günstiger – fairer geht es nicht

Dieses Potenzial möchten Golfmann und Hafendörfer jetzt für viele Menschen anbieten. Deshalb haben sie den Schnupperzugang eingerichtet. Über ihn können Interessierte die spirituelle Gemeinschaft zum vergünstigten Preis für ganze drei Monate testen. Und aktuell geht es noch preiswerter. Im Rahmen einer Rabattaktion können Kunden sogar noch zusätzlich 33 Prozent sparen. Nutzen Sie jetzt einfach den Gutscheincode „Engel33“.

https://www.spirituelle-gemeinschaft.com/

