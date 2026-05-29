Erfolg durch Generationen-Mix – Excelsior Hotel Ernst in Köln stärkt die Zusammenarbeit im Team

Führungskultur zukunftssicher gestalten: Ein gemeinsames Praxisprojekt mit diavendo zeigt, wie unterschiedliche Generationen im Hotelalltag voneinander profitieren können.

Das Excelsior Hotel Ernst will generationenübergreifendes Arbeiten zukunftsorientierter gestalten, um somit auch die Führungsstruktur zu stärken. Gemeinsam mit den Personalexperten von diavendo entwickelte das Traditionshaus daher einen strukturierten Ansatz, die Zusammenarbeit der vier Generationen im Team weiterzuentwickeln. Das privat geführte Hotel blickt auf eine 162-jährige Geschichte zurück und wurde über rund 15 Generationen hinweg geprägt. Heute arbeiten im Betrieb Mitarbeitende in der Altersspanne von 16 bis 71 Jahren mit teilweise sehr verschiedenen Erfahrungen, Erwartungen und Arbeitsweisen: Eine Realität, die in der Hotellerie zunehmend zum Alltag wird.

Ziel des gemeinsamen Projekts war es, diese Vielfalt bewusst zu nutzen und das Miteinander im Team nachhaltig zu fördern. Dafür wurden zwei eintägige Workshops mit insgesamt rund 40 Teilnehmenden umgesetzt -darunter sämtliche Führungskräfte sowie gezielt ausgewählte jüngere Mitarbeitende unter 30 Jahren.

Im Mittelpunkt stand der offene Austausch zwischen den Generationen mit Fragestellungen, wie beispielsweise welche Erwartungen es in Bezug auf die Zusammenarbeit und Führung gibt, wo Missverständnisse entstehen oder wie sich unterschiedliche Perspektiven im Alltag besser verbinden lassen. Aufbauend darauf wurden sieben gemeinsam entwickelte Leitsätze für Kommunikation, Zusammenarbeit sowie Führung erarbeitet. Sie regeln nun das vertrauensvolle Zusammenspiel und bilden dabei die Grundlage für ein starkes, erfolgreiches Team. Für diavendo steht dabei der Praxisbezug stets im Vordergrund: „Zusammenarbeit im Generationen-Mix gelingt dann besonders gut, wenn gegenseitiges Verständnis entsteht und daraus konkrete Vereinbarungen für den Alltag abgeleitet werden. Genau dort liegt der Hebel für nachhaltige Entwicklung im Team“, erklärt Bernhard Patter, Gründer und Inhaber von diavendo.

Bereits im Vorfeld erfasste das Hotel mit diavendo strukturiert die Perspektiven der beteiligten Gruppen. Während der Workshops lag der Fokus vor allem auf praxisnahe Diskussionen, Gruppenarbeiten und direkt umsetzbaren Lösungen. Entscheidend war dabei nicht nur der Austausch, sondern die Ableitung konkreter Maßnahmen für den operativen Alltag.

Ergänzt wurde das Projekt durch eine gezielte Nachbereitung: Interviews mit Teilnehmenden, Dokumentation der Ergebnisse sowie die Sichtbarmachung zentraler Erkenntnisse im Unternehmen sollten sicherstellen, dass die Impulse im Arbeitsalltag verankert werden: „Der Generationen-Workshop in unserem Haus war eine äußerst bereichernde Erfahrung für alle Mitarbeitenden. Die unterschiedlichen Altersgruppen hatten die Gelegenheit, ihre Perspektiven, Erwartungen und Erfahrungen offen miteinander zu teilen. Durch die immer wieder aufkommenden Missverständnisse der unterschiedlichen Generationen in der Vergangenheit wurde in diesem Workshop für alle Mitarbeitenden deutlich, wie wertvoll die Vielfalt der Generationen für unser Unternehmen ist“, so Melanie Kräling, Director Human Resources & Quality, Excelsior Hotel Ernst Köln. „Der Austausch hat nicht nur das gegenseitige Verständnis gestärkt, sondern auch neue Impulse für Zusammenarbeit, Kommunikation und Weiterentwicklung im Arbeitsalltag gegeben. Als Personalleiterin freue ich mich besonders darüber, dass wir gemeinsam einen Raum schaffen konnten, in dem Dialog, Wertschätzung und Lernen voneinander im Mittelpunkt standen.“

Steffen Schock, Mitinhaber von diavendo fügt hinzu: „Interaktive Workshops wirken vor allen Dingen dann, wenn sie im Alltag ankommen. Genau darauf legen wir in der Zusammenarbeit mit den Hoteliers den Fokus.“

Die ersten Ergebnisse zeigen, dass sich die Kommunikation im Team bereits spürbar verbessert hat und der Austausch zwischen den Generationen bewusster geführt wird. Damit liefert das Projekt ein konkretes Beispiel dafür, wie Hotels den Generationen-Mix aktiv gestalten und diesen als Stärke im Arbeitsalltag nutzen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

diavendo GmbH

Herr Bernhard Patter

Thalfinger Straße 69

89275 Oberlechingen

Deutschland

fon ..: +49 8541- 58499-10

web ..: http://www.diavendo.com

email : info@diavendo.com

Im Herbst 2008 gründete der ehemalige Vorstand und Mitinhaber der IFH Aktiengesellschaft Bernhard Patter das Beratungsunternehmen für Personal- und Unternehmensentwicklung diavendo. Dabei spezialisiert sich der gebürtige Grazer mit seinem Geschäftspartner Steffen Schock auf die Beratung von Unternehmen aller servicenahen Wirtschaftszweige in den Bereichen Vertrieb, Führung und Kommunikation. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt auf Führungskräfte- und Verkaufstrainings in der Dienstleistungsbranche. Als „Die Persönlichkeitsentwickler“ sind sie europaweit für verschiedene Unternehmen erfolgreich tätig.

www.diavendo.com

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.