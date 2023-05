Immer mehr Menschen erkennen, wie wichtig es ist, regelmäßig Zeit für Entspannung und Erholung einzuplanen. Vor allem mit zunhemenden Home Office Zeiten gewinnt dies an Bedeutung.

In Deutschland und Österreich hat sich die Nutzung von Homeoffice nach der Coronakrise deutlich erhöht. Laut aktuellen Schätzungen sind in Deutschland etwa 40% der Arbeitnehmer weiterhin im Homeoffice tätig, in Österreich liegt dieser Anteil bei etwa 30%. Die zunehmende Akzeptanz dieser flexiblen Arbeitsform hat dazu beigetragen, dass viele Menschen ihre Arbeit von zu Hause aus fortsetzen und gleichzeitig die Vorteile einer verbesserten Work-Life-Balance genießen. Dies gelingt jedoch nur, wenn man Arbeit und Freizeit gut zu trennen weiß.

Hier sind einige Tipps, die dabei unterstützen können, Entspannung in den Arbeitsalltag zu integrieren und Stress abzubauen

1. Regelmäßige Pausen und Haltungsänderungen

2. Meditation – Einfach an einen ruhigen Ort setzen, die Augen schließen und auf den Atem konzentrieren. Meditation kann dazu beitragen, den Geist zu beruhigen und innere Ruhe zu finden.

3. Atemübungen – tief ein und langsam ausatmen, auf den Atem konzentrieren und spüren, wie sich der Körper mit Sauerstoff füllt. Vertiefte Atmung kann helfen, Stress abzubauen und den Geist zu beruhigen.

4. Yoga – am besten zu Beginn mit Anleitung. Es gibt unzählige sehr gute Yoga Lehrer und Lehrerinnen, die ihr Wissen auf Youtube teilen. Yoga kombiniert körperliche Bewegung mit bewusster Atmung und fördert die Entspannung und Flexibilität.

5. Regelmäßig ins Freie gehen und Zeit in der Natur verbringen. Das kann dazu beitragen, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Spaziergänge im Wald, Picknicks im Park oder einfach nur das Beobachten der Natur, all das unterstützt beim Entspannen.

Vor allem in der Freizeit sollte man regelmäßig auf digitalen Detox setzen und auf Telefon und soziale Medien verzichten.

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

