Enthüllung 12.11.2024 – 14 Uhr ? The SuperTrak CONVEYANCE(TM) Plattform revolutioniert die Automatisierung

Cambridge, Ontario, 11.11.2024 – SuperTrak CONVEYANCE(TM), ein Unternehmen von ATS Corporation, stellt heute sein neuestes Innovationsprojekt vor: die Plattform „SuperTrak HORIZON3(TM)“. Dieses hochmoderne System ist eine bahnbrechende Innovation im Maschinenbau, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Produktionsprozesse effizienter und kostengünstiger zu gestalten.

SuperTrak Horizon3(TM) Plattform basiert auf der modernenn „Smart Conveyance Technology“ und bietet eine Reihe von Funktionen, die neue Maßstäbe in der Automatisierung setzen:

– Kompakte Bauweise bei gleichzeitig höherem Durchsatz

– Präzise Werkzeugträger-Synchronisierung für vielseitige Transportmöglichkeiten,

wie z. B. Klemmung und Transport von Komponenten gleichzeitig

– Integration in das TIA-Portal-Ökosystem

„Mit der SuperTrak Horizon3(TM) Plattform vervollständigen wir unser Produkt-Portfolio im Pitch-Bereich und gleichzeitig revolutionieren erneut den Automatisierungsmarkt der Montage und Verpackungsanlagen, soviel darf ich schon verraten“ sagt Eugen Goidenko, Director Automation Products bei ATS.

„Unsere Entwicklungsingenieure haben ein Transfersystem geschaffen, das hinsichtlich Präzision, Geschwindigkeit und individueller Werkzeugträger-Kontrolle einzigartig ist. Besonders in der Verpackungsindustrie bietet es signifikante Vorteile für Maschinenhersteller und deren Kunden. Wir haben über Jahre viele Kundenspezifikationen gesammelt und ausgewertet, um ein superlatives Transfersystem zu erschaffen, das seines gleichen sucht. Dieser SuperTrak ist der Beste, den wir je entwickelt haben. Mein Dank gilt dem Leiter unserer Entwicklungsabteilung und seinem Team, die großartige Arbeit geleistet haben“ fügt Eugen Goidenko hinzu.

Es steht ab 2025 Maschinenherstellern aus der DACH-Region zur Verfügung.

Erleben Sie die Zukunft der Automatisierung live!

Am 12.11.2024 um 14:00 Uhr lädt ATS Sie herzlich zur offiziellen Enthüllung ein. Die Veranstaltung findet in Nürnberg im Rahmen der SPS Messe am Stand 121, Halle 3 statt und bietet Ihnen die Gelegenheit, das neue System in Aktion zu sehen und mit unseren Experten ins Gespräch zu kommen. „Interessierten Gästen lassen wir gerne ein digitales Ticket zum Einlass in die SPS-Messe und zum Enthüllung Termin zukommen“ so Herr Goidenko.

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der SPS-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SUPERTRAK

https://supertrakconveyance.com/supertrak-conveyance-at-sps2024/

