Enterprise-KI-Softwarelösungen neu gedacht

Eine lokal basierte AI-Intelligence Plattform von Computer Controls bündelt das unternehmenseigene Wissen und stellt dieses mit 100 %iger Datenintegrität per einfacher Fragestellung zur Verfügung.

Otelfingen, September 2026 – ThinkSight ist ein Resultat der jahrelangen, engen Zusammenarbeit der Computer Controls AG mit der MIZ-Networx GmbH & Co. KG, die den Grundstein für die Entwicklung dieser vollkommen lokal basierten KI-Lösung legte. Jetzt erfolgte konsequenterweise die Fusion beider Unternehmen, die Computer Controls jetzt bekannt gibt. Da das Unternehmen seit Jahren erfolgreich expandiert ist mit diesem Firmenzusammenschluss ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung eines Global Players auf dem Sektor Business- und Office-Automation getan, denn ThinkSight ist jetzt über die Marktpräsenz beider Häuser auf dem Markt verfügbar.

Was kann ThinkSight?

ThinkSight verwandelt fragmentierte, firmeninterne Informationen in eine intelligente Wissensplattform und stellt diese mittels semantischer Suche innerhalb von Sekunden zur Verfügung – wobei Nachverfolgbarkeit und überprüfbarer Zugriff garantiert sind. Die Software, die sich leicht in bestehende Infrastrukturen integrieren lässt, verbindet Dokumente, wie Handbücher, Projektdateien, ERP-Systeme, E-Mails, Audio- und Video-Dateien oder Berichte zu einer Wissensplattform. Der absolute Clou an ThinkSight ist, dass sensible Daten nicht mehr in externe Cloud-Umgebungen übertragen werden müssen, denn die Daten verbleiben zu 100 % in der eigenen Firmeninfrastruktur. Somit gewährleistet ThinkSight eine absolute Datensicherheit, die nicht nur ein interessanter Faktor für Industrie, Forschung und Produktion, sondern auch für Unternehmen in Werkzeug- und Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und dem Öffentlicher Sektor sein dürfte.

„Wir haben ThinkSight für uns bei Computer Controls entwickelt und seit langer Zeit im Einsatz und ThinkSight macht echt Laune“. So Andrea Tinner und Stefan Abbenzeller unisono aus der Geschäftsleitung.

Weitere Informationen zu ThinkSight

https://www.ccontrols.net/de-ch/thinksight-private-enterprise-ai-knowledge-intelligence-platform

Was ist die Strategie?

Computer Controls positioniert sich seit Jahrzehnten erfolgreich als Distributor und Value-Added-Reseller im Bereich Test- und Messtechnik sowie Elektronikkomponenten. Mit der Integration von MIZ-Networx GmbH & Co. KG, das 1988 von Michael Ziegler gegründet wurde und seither über 620 Softwareprojekte für Kunden verschiedener Branchen realisiert hat, baut Computer Controls seinen Anspruch, den Kunden Zugang zu Softwarelösungen, Hardware-Anbindung, Datenerfassung und Applikationsentwicklungen aus einer Hand zu bieten, weiter aus. Das erfahrene Entwicklerteam von MIZ-Networx GmbH & Co. KG bleibt unverändert an Board und steht für über drei Jahrzehnte Projekterfahrung in Businessautomation, KI und Schnittstellen. Michael Ziegler übernimmt im Zuge der Integration die Position als Co-Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft, gemeinsam mit Volker Pianowski. Deutschland. Mit dieser Doppelspitze kombiniert die Gesellschaft nicht nur auf clevere Weise die langjährige Entwicklungs- und Kundenexpertise von MIZ-Networx GmbH & Co. KG mit der bestehenden Führungs- und Vertriebsstruktur der Computer Controls GmbH, Deutschland, sondern baut auch den süddeutschen Standort gezielt zu einem eigenständigen Entwicklungszentrum auf. Die nächsten Schritte sollen die Entwicklung von Softwareapplikationen sein, die weit mehr als eine direkte Schnittstelle zu dem Portfolio der Mess- und Automatisierungstechnik von Computer Controls darstellen. Kunden erhalten also künftig massgeschneiderte Softwarelösungen, Hardware-Anbindung, Datenerfassung und individuelle Applikationsentwicklung aus einer Hand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Computer Controls AG

Herr Andrea Tinner

Industriestrasse 53

8112 Otelfingen

Schweiz

fon ..: +41 44 308 66 66

web ..: https://www.ccontrols.ch

email : info@ccontrols.ch

Über Computer Controls GmbH

Die Computer Controls AG mit Sitz in Otelfingen, Schweiz, ist ein unabhängiges, privates Dienstleistungs- und Handelsunternehmen mit über 50 Jahren Geschichte. Als einer der führenden Distributoren im Bereich Messtechnik, Embedded Systems, IoT-Kommunikation und Hochfrequenztechnik in der Schweiz und Europa setzt Computer Controls Kundenanforderungen in hochwertige, technische Komplettlösungen um. Das Unternehmen betreut Kunden in anspruchsvollsten Branchen, von Forschung und Rüstung über Telekommunikation bis hin zur Industrieautomation.

SYSTEMS IS WHAT WE BUILD – PARTNERSHIP IS WHAT WE DELIVER

Weitere Informationen: www.ccontrols.ch



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