Mithilfe der intelligenten vilisto-Thermostaten senkt die Stadt Worms bereits in dieser Heizperiode den Gasverbrauch in vielen ihrer Liegenschaften signifikant.

Die Stadt Worms wird vor dem Hintergrund steigender Energiepreise aktiv: mithilfe der intelligenten vilisto-Thermostaten senkt sie bereits in der kommenden Heizperiode den Gasverbrauch in vielen ihrer öffentlichen Liegenschaften signifikant – ohne Komfortverlust für die Nutzenden.

Nicht nur die angespannte Lage auf dem Energiemarkt, auch die verfehlten Klimaschutzziele des Gebäudesektors sind große Herausforderungen, vor denen die Stadt Worms jedoch nicht zurückschreckt. Im Einklang mit dem Klimaschutzkonzept der Stadtverwaltung wurde eine großangelegte Sofortmaßnahme umgesetzt: digitale Thermostate von vilisto beheizen die Räume in vielen Gebäuden der Stadt ab sofort individuell und nur nach Bedarf. Dank 3-Sensorentechnologie und selbstlernender Algorithmen erkennen sie die Raumnutzung und senken die Temperatur bei Abwesenheit automatisiert ab. So können wir Energieverbrauch und CO2-Emissionen um 20-30% reduzieren, freut sich Stadtentwicklungsdezernent Timo Horst. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zu den aktuellen Einsparbemühungen,“ so Horst, der auch Diplom-Ingenieur ist.

Geringinvestive Maßnahme mit bewiesener Wirksamkeit

In der Stadt Worms werden kontinuierlich Liegenschaften saniert oder neu errichtet – doch begrenzte Mittel zwingen zu Priorisierungen. „Es werden vorrangig Projekte umgesetzt, bei denen mit wenig Aufwand ein großer Nutzen erreicht werden kann,“ erklärt Tobias Klosta, Diplom-Ingenieur vom Wormser Immobilienmanagement. Eine solche geringinvestive Maßnahme sind die digitalen Thermostate von vilisto, die im laufenden Betrieb und ohne bauliche Maßnahmen installiert werden können. „In einem Referenzprojekt an einer unserer Grundschule wurde das System eingesetzt und konnte direkt hohe Energieeinsparungen nachweisen. Wir entschieden uns daher schnell für den Einsatz in weiteren Liegenschaften,“ erklärt Klosta das Vorgehen. So wurden in den vergangenen Tagen auch Ortsverwaltungen, weitere Schulen und Feuerwehrwachen ausgestattet.

Intelligente Einzelraumregelung: wichtiger Schritt zum energieeffizienten Gebäude

Die intelligente Einzelraumregelung durch selbstlernende Thermostate unterstützt zudem weitere Maßnahmen und macht diese effektiver. So war bereits eine Nachtabsenkung vorhanden, bei der die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage zu später Stunde heruntergedreht wird. Konventionelle Thermostate versuchen dies jedoch meist auszugleichen, sodass keine Veränderung im Raum ankommt. Dank des parallelen, automatisierten Herunterdrehens der Heizkörper durch die intelligenten Thermostate konnte die Nachtabsenkung jetzt ihre volle Wirkung entfalten. Auch mit Blick in die Zukunft hat die Stadt Worms ein gutes Fundament gelegt: „Der Einsatz der intelligenten Einzelraumregelungen ist als sinnvoller Zwischenschritt auf dem Weg zu umfangreicheren Projekten möglich und führt bereits zu nennenswerten Einsparungen, die diese mitfinanzieren können,“ so Klosta.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

vilisto GmbH

Herr Tim Meinken

Schellerdamm 22-24

21079 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49(0)40/334681200

web ..: https://www.vilisto.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die vilisto GmbH wurde 2016 von Christoph Berger, Lasse Stehnken und Christan Brase in Hamburg gegründet und steht für eine Welt, in der Menschen ganz automatisch nur so viel Energie verbrauchen, wie sie für ihr persönliches Wohlbefinden benötigen. Das ermöglicht ein intelligentes Thermostat mit patentierter 3-Sensorentechnologie, welches die Raumnutzung in Nichtwohngebäuden erlernt und bedarfsgerecht heizt – bei Abwesenheit wird die Temperatur im Raum automatisiert abgesenkt. Ein rechtzeitiges Aufheizen des Raums garantiert dabei den Komfort.

Pressekontakt:

vilisto GmbH

Herr Tim Meinken

Schellerdamm 22-24

21079 Hamburg

fon ..: 040334681200

web ..: https://www.vilisto.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.