Ein lichtvoller Online-Erlebnisabend anläßlich der Ahrensburger Gesundheitswochen 2021.

Der Webinar-Abend richtet sich alle, die ihre Energie entdecken und die Wirkung erleben wollen – denn das Motto lautet: Die Energie der Lichtsprache erleben und sofort für Beruf und Alltag nutzen!

Finde jetzt die Möglichkeiten, wie du mit Lichtsprache einfach und selbstbestimmt Hektik, Belastungen oder Stress reduzieren kannst und wieder in deine eigene Kraft kommst. Du erfährst in dem einstündigen Webinar die Basics der Lichtsprache. Mit Beispielen für eine magische Tagesenergie oder das Verändern und Meistern schwieriger Situationen. Sei gespannt auf praktische Problemlösungen, die Beruf und Alltag gezielt erleichtern und Freude bringen.

Lichtsprache ist eine uralte natürliche Heilmethode, die über die Visualisierung von Farben und Formen kommuniziert. Sie ist ein Energie-Werkzeug, leicht zu verstehen und wirkt über dein Unterbewusstsein. Lichtsprache ist mühelos anzuwenden, sodass du am Ende des Webinars „Lichtsprache sprechen“ kannst.

Melde dich zum Wunschtermin an auf www.lightworkobjects.com

Du erhältst per E-Mail eine Bestätigung und deinen Webinar-Link via WEBINARIS.

Montag, 22. März, 19:30

Dienstag 23. März, 19.00

Sonntag, 28. März, 16.00

Die Teilnahme ist kostenfrei!

Die Lichtspracheexpertinnen Christiane und Susanne Wittig von Lightwork Hamburg freuen sich auf dich: Herzlich willkommen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightwork Wittig & Wittig GbR

Frau Christiane Wittig

Schulstr. 24

22929 Hamfelde

Deutschland

fon ..: 04154 79 49 90

web ..: https://www.lightworkobjects.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

