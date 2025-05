enercity-Fonds proKlima ist Finalist bei den Europäischen Preisen für nachhaltige Energie 2025

Der enercity-Fonds proKlima ist als öffentlich-private-Partnerschaft in der Kategorie „Lokale Energieinitiativen“ nominiert. Europas Bürger*innen können online über die Gewinner*innen abstimmen.

(Hannover, Berlin, Brüssel, 13. Mai 2025)

Der in Hannover ansässige Klimaschutzfonds proKlima ist einer der drei Finalisten für den diesjährigen Europäischen Preis für nachhaltige Energie (EUSEW). Dieser würdigt Europas beste Projekte und Initiativen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energie.

Der enercity-Fonds proKlima ist als öffentlich-private-Partnerschaft in der Kategorie „Lokale Energieinitiativen“ nominiert. In dieser werden Projekte gewürdigt, die zur Umstellung auf saubere Energie auf kommunaler oder lokaler Ebene beitragen. Die Gewinner*innen in den insgesamt drei Kategorien werden bis zum 1. Juni in einer öffentlichen Online-Abstimmung ermittelt, an der alle EU-Bürger*innen teilnehmen können: https://interactive.eusew.eu/awards/. Die Preisverleihung findet am 10. Juni 2025 in Brüssel statt.

Für proKlima kann auch hier abgestimmt werden: https://interactive.eusew.eu/awards/local-energy-action/proklima.

Bislang hat proKlima etwa 40.000 Projekte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien in und um die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover gefördert, mit denen mehr als 2,3 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart wurden. Damit liegen die Pro-Kopf-Emissionen in der Stadt neun Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Seit der Gründung von proKlima im Jahr 1998 floss fast die Hälfte der Investitionen in die Förderung der energetischen Modernisierung von Wohngebäuden, auf die 76 Prozent der bisher erreichten CO2-Einsparungen entfallen. Danach folgen die Förderung von Nichtwohngebäuden, von Wärmenetzen und Kraft-Wärme-Kopplung, Solarstromanlagen, Heizungsoptimierung sowie Wärmeerzeugung mit erneuerbarer Energie wie zum Beispiel mit Solarwärmeanlagen und Wärmepumpen. Allein im Jahr 2024 hat proKlima 132 Wärmepumpenlösungen, 593 Photovoltaikanlagen und 168 Fernwärmeanschlüsse mit mehr als 2,9 Millionen Euro gefördert.

„Unser Ziel ist es, langfristige und nachhaltige Lösungen für den Klimaschutz zu etablieren. Die Verbraucher*innen profitieren von komfortablem und energieeffizientem und damit langfristig bezahlbarem Wohnraum, der Energiearmut verhindert. Auf diese Weise greifen Klimaschutz, Wirtschaft und Soziales ineinander und sorgen für mehr Wohlstand und Nachhaltigkeit in der Region“, erklärt proKlima-Geschäftsführer Matthias Wohlfahrt.

Der im Juni 1998 gegründete Fonds unterstützt innovative Projekte, die als Vorbild für andere Regionen dienen können und so die Verbreitung neuer Technologien und Ansätze fördern. Er ist ein von den kommunalen Haushaltsperioden weitestgehend unabhängiges Instrument zur Mittelbeschaffung.

Über proKlima

Der enercity-Fonds proKlima wurde von der Stadt Hannover und ihren Stadtwerken enercity, den Nachbarstädten Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg und Seelze, der Handwerkskammer Hannover sowie Verbraucherschutz- und Umweltorganisationen im Juni 1998 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (proKlima GbR) gegründet. Er ist bis heute in dieser Form europaweit einzigartig.

Über 117 Millionen Euro wurden in den letzten 27 Jahren über Einzahlungen in den Fonds durch den Energieversorger enercity, die Landeshauptstadt Hannover und die beteiligten Nachbarkommunen bereitgestellt. Die Mittel werden aus Gasverkaufserlösen, dem Gewinn von enercity und den Konzessionseinnahmen in den Kommunen bereitgestellt. Jeder Euro an proKlima-Mitteln löst mindestens 13 Euro an weiteren Investitionen aus.

Der Klimaschutzfonds ist seit 1998 mit einer konstanten Finanzierung ausgestattet, die auf eine breit angelegte und individuelle Förderung abzielt. Ist ein Antrag bewilligt, wird das Budget für das Projekt reserviert, die Umsetzung geprüft und nach erfolgreichem Abschluss das Geld ausgezahlt.

https://interactive.eusew.eu/awards/local-energy-action/proklima

https://www.proklima-hannover.de/

Zitate von proKlima-Geschäftsführer Matthias Wohlfahrt

„Wir haben frühzeitig neue Technologien und hohe energetische Standards eingeführt“, sagt Wohlfahrt und verweist auf ein gefördertes Projekt in Hannover-Kronsberg, einer der ersten Passivhaussiedlungen, bei dem mehrere Häuser in hohem Energieeffizienz-Standard errichtet wurden. „Von da an entstanden weitere Passivhausgebäude in Hannover und weltweit. Die Region hat sich zu einem Kompetenzzentrum für diese Technologie entwickelt“.

proKlima engagiert sich auch stark in Schulen und Kindertagesstätten: „Im Jahr 2024 haben wir mit 163 Workshops und Bildungsprojekten mehr als 15.000 Teilnehmende erreicht. In diesem Jahr werden wir die 17. „Effizienztagung klimaneutral Bauen und Modernisieren“ in Hannover mitorganisieren, die sich an Berater*innen, Planende, Architekt*innen und Studierende richtet. Außerdem unterstützen wir Schulungen im Handwerk. „

„Handwerksbetriebe und Unternehmen, die gemäß unserer Qualitätsanforderungen bauen, installieren auch außerhalb unseres Fördergebietes Anlagen hoher Qualität. Wenn unser Konzept adaptiert und nachgeahmt würde, könnte die Wirkung vervielfacht werden“, sagt Wohlfahrt und fügt hinzu, dass andere Städte das Modell einfach übernehmen könnten.

EUSEW 2025

Mit den Europäischen Preisen für nachhaltige Energie (EUSEW Awards) werden herausragende Einzelpersonen und Projekte für ihre Innovationen und Bemühungen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien ausgezeichnet. Die neun Finalist*innen wurden von einer hochrangigen Jury in drei Kategorien ausgewählt: Innovation, lokale Energieinitiativen und Frauen im Energiebereich. Die Finalist*innen werden bis zum 1. Juni einer öffentlichen Online-Abstimmung unterzogen. Die Gewinner*innen werden während der EUSEW-Preisverleihung am 10. Juni 2025 bekannt gegeben.

In der Kategorie „Lokale Energieinitiativen“ werden von einer Gruppe von Bürger*innen oder Verbraucher*innen durchgeführte Aktionen für nachhaltige Energie gewürdigt, die zur Umstellung auf saubere Energie auf kommunaler oder lokaler Ebene beitragen. Sie inspirieren und motivieren auch andere, ähnliche Schritte für eine EU-weite Einführung zu unternehmen, was zu wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen führt. Die anderen Finalist*innen in dieser Kategorie sind Amiestas in Litauen und Community Energy for Social Housing in Otterbeek, Belgien.

Amiestas ist eine öffentliche gemeinnützige Einrichtung, die in der litauischen Hauptstadt Vilnius einen One-Stop-Shop (OSS) für energieeffiziente Renovierungen betreibt. Community Energy for Social Housing in Otterbeek bietet bedürftigen Mietern Zugang zu erneuerbarer Energie.

Die Europäische Woche für nachhaltige Energie (EUSEW), die größte jährliche Veranstaltung zum Thema erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung in Europa, findet vom 10. bis 12. Juni unter dem Motto „Eine faire und wettbewerbsfähige grüne Transformation vorantreiben“ statt. Die Veranstaltung bringt Behörden, Industrie, Nichtregierungsorganisationen und Verbraucher*innen zusammen, um Initiativen zur Beschleunigung der Dekarbonisierung durch grüne Technologien und Lösungen für einen fairen und gerechten Übergang für Menschen und wettbewerbsfähige Unternehmen zu fördern.

Information für Journalist*innen:

Anmeldungen zur Teilnahme vor Ort in Brüssel und die Online-Teilnahme sind ab sofort möglich unter: https://interactive.eusew.eu/register/.

Für allgemeine Interviewanfragen mit allen Finalist*innen der EUSEW Awards oder weitere Medieninformationen wenden Sie sich bitte an media@eusew.eu.

Für Interviewanfragen mit proKlima-Geschäftsführer Matthias Wohlfahrt oder zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an: KaiserCommunication GmbH, Guntram Kaiser, Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, kaiser@kaisercommunication.de oder +49 172 242 7477

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KaiserCommunication GmbH

Herr Guntram Kaiser

PSF 610365

10926 Berlin

Deutschland

fon ..: 0172-2427477

web ..: http://www.kaisercommunicationonline.de

email : kaiser@kaisercommunication.de

Inhabergeführte PR-Agentur in Berlin mit dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit von nationalen und internationalen Kunden in Deutschland.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

KaiserCommunication GmbH

Herr Guntram Kaiser

PSF 610365

10926 Berlin

fon ..: 0172-2427477

web ..: http://www.kaisercommunicationonline.de

email : info@kaisercommunication.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.