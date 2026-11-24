Neue Bohrergebnisse bestätigen die Kontinuität hochgradiger Goldzonen. Über 33.000 Meter zusätzlicher Bohrdaten bilden die Grundlage für das Ressourcenupdate und die erste Wirtschaftlichkeitsstudie.

Sichtbares Gold im Bohrkern sorgte bei Emperor Metals (CSE: AUOZ; OTCQB: EMAUF; FSE: 9NH) nicht nur für eine nachträgliche Aufwertung der Analyseergebnisse, sondern liefert auch neue Belege für die räumliche Kontinuität der Lagerstätte Duquesne West in Québec. In zwei tiefen Bohrlöchern durchschnitt das Unternehmen breite vererzte Zonen, darunter 4,5 Meter mit 10,4 Gramm Gold pro Tonne. Während fast die Hälfte des gesamten Analysedatensatzes der laufenden Kampagnen noch aussteht, treibt Emperor das vollständig finanzierte Bohrprogramm weiter voran, um das Fundament für eine überarbeitete Mineralressourcenschätzung und eine erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) zu legen.

Emperor Metals bestätigt hochgradige Goldzonen in 350 und 395 Metern Tiefe

Im Mittelpunkt der Veröffentlichung steht Bohrloch DQ26-55, das in rund 350 Metern vertikaler Tiefe insgesamt 18,7 Meter mit durchschnittlich 3,0 g/t Gold durchteufte. Eingebettet darin lagen 4,5 Meter mit 10,4 g/t Gold – einschließlich mit bloßem Auge sichtbarem Gold und einer 1,4 Meter langen Einzelprobe mit 27,4 g/t Gold.

Bemerkenswert ist die nachträgliche Korrektur nach oben: Ursprünglich hatte Emperor für das Gesamtintervall lediglich 2,3 g/t Gold gemeldet, bevor das sichtbare Gold ergänzende Qualitätssicherungsprüfungen auslöste und den Schnitt auf 3,0 g/t anhob. Gezielt angesetzt, um die Streichfortsetzung der historischen Bohrung DQ95-21 (16 Meter mit 20,9 g/t Gold) zu prüfen, belegt der Treffer eine zusammenhängende Mineralisierung in stark verändertem mafischem Vulkangestein nahe dem Kontakt zu einem Quarz-Feldspat-Porphyr, begleitet von ausgeprägtem Pyrit.

Auch das zweite ausgewertete Bohrloch, DQ26-56, untermauert die Tiefenausdehnung des Systems unterhalb der zuvor in Bohrloch DQ26-20 identifizierten Zonen. In rund 395 Metern vertikaler Tiefe wurden 16,4 Meter mit durchschnittlich 2,2 g/t Gold gemessen, darunter 9,4 Meter mit 3,0 g/t, ergänzt um weitere Abschnitte von sechs Metern mit 2,2 g/t sowie 14,2 Metern mit 0,8 g/t Gold. Die wahren Mächtigkeiten werden auf etwa 70 bis 85 Prozent der gemeldeten Bohrkernlängen taxiert. Zusammen mit früheren Spitzenergebnissen auf Duquesne West – wie 15 Metern mit 61,5 g/t, 32 Metern mit 5,9 g/t und 24,8 Metern mit 7,0 g/t Gold – helfen die neuen Daten dabei, die hochgradigen Zonen sowohl innerhalb des konzeptionellen Tagebaumodells als auch in dessen Randbereichen präzise zu verknüpfen.

Über 33.000 Meter Neudaten ebnen Weg zu Ressourcenupdate und PEA

Auf der Datenseite hat Emperor Metals bislang Analysen für 64 der 77 Bohrlöcher des Programms 2026 erhalten, was rund 18.102 Metern und etwa 77 Prozent der neu abgeschlossenen Bohrarbeiten entspricht. Neben den noch ausstehenden 13 Bohrlöchern laufen parallel gezielte Nachbeprobungen historischer Bohrkerne, sodass erst rund 58 Prozent des gesamten erwarteten Datensatzes der Explorationskampagnen 2025 und 2026 vorliegen. Insgesamt sollen mehr als 25.000 Meter neuer Bohrungen und etwa 8.000 Meter historischer Kernproben – zusammen über 33.000 Meter an zusätzlichen Informationen – in das geologische Modell einfließen.

Nach einer planmäßigen Unterbrechung laufen die vollständig finanzierten Diamantkernbohrungen bereits wieder, wobei weitere 3.000 bis 5.000 Bohrmeter vorgesehen sind. Gleichzeitig bereitet das Unternehmen Genehmigungsverfahren für die stellenweise Entfernung von Deckschichten sowie ein mögliches Gehaltskontrollbohrprogramm vor, um oberflächennahe Zonen eines konzeptionellen ersten Tagebaus genauer abzugrenzen. Auf Basis von mittlerweile mehr als 145.000 historischen und modernen Bohrmetern seit den 1930er-Jahren aktualisiert Emperor derzeit sein dreidimensionales Lagerstättenmodell mit Hilfe spezieller KI-Tools, um darauf aufbauend die überarbeitete Mineralressourcenschätzung und anschließend die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie vorzulegen.

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