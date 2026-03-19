eMob#2: Branchentreff für Ladeinfrastruktur, Flottenmanagement und Abrechnung

m8mit lädt am 28. und 29. April 2026 nach Frankfurt am Main

m8mit, Anbieter einer cloudbasierten E-Mobility-Abrechnungsplattform aus der kraftwerk Software Gruppe, veranstaltet am 28. und 29. April 2026 zum zweiten Mal die Fachkonferenz eMob in Frankfurt am Main. Das zweitägige Event bringt Entscheider und Experten aus den Bereichen Ladeinfrastruktur, Flottenmanagement und Abrechnungssysteme zusammen. Diese erwarten praxisnahe Vorträge, unter anderem von Siemens Real Estate und SachsenEnergie. Die Veranstaltung richtet sich an Betreiber von Ladeinfrastruktur, Fuhrparkverantwortliche und Energieversorger, die den Aufbau und Betrieb elektrischer Flotten professionell und wirtschaftlich gestalten wollen.

Den Auftakt bildet am Abend des 28. April ein exklusives Networking-Event in der FRALounge am Frankfurter Flughafen, das in Zusammenarbeit mit dem Partner Fraport stattfindet. Teilnehmende erwartet dort eine geführte Flughafen-Tour sowie Gelegenheit zum informellen Austausch mit Branchenkollegen. Am 29. April folgt der Konferenztag im Hotel nhow Frankfurt, der sich ganz den aktuellen Trends und Best Practices rund um das Laden und Abrechnen elektrischer Flotten widmet.

Das Programm umfasst Fachvorträge und Praxisberichte namhafter Referenten: Siemens Real Estate berichtet über die Erfahrungen mit automatisierter Flottenabrechnung. Die Rechtsanwältin Dr. Katharina Boesche gibt einen Einblick in die GEIG-Novelle und deren Implikationen für eichrechts- und AFIR-konformes Abrechnen bei gewerblichen und privaten Ladepunkten. André Dittrich von SachsenEnergie stellt Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu ladedynamischen Tarifen vor, und Bodo Ruppach von exceeding solutions zeigt den Einsatz des iMSys für dynamische Tarife an E-Ladesäulen. Alexander Hilbring von eRound spricht über intelligente Steuerung und gemeinsame Zukunftsentwicklung im Ladebetrieb. Darüber hinaus geben Steffen Forkmann und Tim Forkmann, Chief Architect und Teamleiter Entwicklung bei m8mit, Einblicke in neue Plattform-Features und die technologische Weiterentwicklung der Betreiberplattform.

Neben den Fachvorträgen externer Referenten setzt m8mit in diesem Jahr einen eigenen Schwerpunkt: den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Ladebetrieb. Das Unternehmen arbeitet daran, KI direkt in die Betreiberplattform zu integrieren “ mit dem Ziel, den Arbeitsalltag von Ladeinfrastruktur-Teams spürbar zu vereinfachen. Statt aufwändiger Suche in Tabellen und Menüs sollen Betreiber künftig Fragen in natürlicher Sprache stellen können und in Sekunden relevante Antworten aus ihren Betriebsdaten erhalten. „Wir wollen, dass KI im Ladebetrieb nicht abstrakt bleibt, sondern ganz konkret Zeit spart“, so Steffen Forkmann, Chief Architect bei m8mit.

„Wer heute Ladeinfrastruktur und E-Flotten effizient betreibt, entscheidet über seine Wettbewerbsfähigkeit von morgen. Darüber wollen wir bei der eMob auf Augenhöhe und ganz konkret aus der Praxis mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprechen“, so Sascha Reif, Geschäftsführer von m8mit und CSO der kraftwerk Software Gruppe.

Die Tagungspauschale beträgt 295 Euro zzgl. MwSt. und umfasst sowohl die Teilnahme an der Konferenz als auch das Get-together am Vorabend. Weitere Informationen zur Agenda und den Vorträgen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter https://www.m8mit.de/event/eMob2.

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Die Unternehmensgruppe kraftwerk Software mit Sitz in Halle (Saale) besteht aus sechs innovativen Technologieunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft und betreut mit über 350 Spezialisten europaweit mehr als 500 Kunden und 200 Ladestromanbieter. Unter dem gemeinsamen Dach haben sich die Unternehmen msu solutions, iS Software, eins+null, signion, S&P Solutions und m8mit zusammengeschlossen. Gemeinsam decken sie die gesamte kaufmännische Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft, ergänzt um die Prozesse des strategischen und operativen Asset Managements, umfassend über alle Marktrollen ab.

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