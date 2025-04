Elektrokatamaran startet mit regulärem Fahrplan

Bis zu achtmal täglich fährt der rein elektrisch angetriebene Katamaran Frisia E-I ab sofort regelmäßig zwischen Norddeich und Norderney.

Der Elektrokatamaran Frisia E-I (E-Kat) der AG Reederei Norden-Frisia hat Anfang April mit seinen planmäßigen Fahrten zwischen Norddeich und Norderney begonnen. Bis zu achtmal täglich wird das erste rein elektrisch angetriebene deutsche Seeschiff nun zwischen dem Heimathafen und der Nordseeinsel pendeln und pro Fahrt bis zu 150 Gäste mitnehmen.

Die Fahrten können über das online-Portal Frisonaut (www.frisonaut.de) gebucht werden. „Wir freuen uns, dass Entwicklung, Bau und Inbetriebnahme des E-Kat nach Plan gelaufen sind und wir nun rechtzeitig zum Beginn der Hauptsaison mit dem Regelfahrplan starten können“, sagt Michael Garrelts, technischer Inspektor der Reederei. Die neue Verbindung mit dem E-Kat sei ein weiterer, zukunftsweisender Baustein in der nachhaltigen Inselversorgung.

Der Elektrokatamaran Frisia E-I der Frisia fährt nicht nur absolut CO?-neutral, sondern im Vergleich zu den großen Fähren auch in der Hälfte der Zeit nach Norderney. Somit ist man in weniger als 30 Minuten auf der Insel. Der Strom für den E-Kat wird über Photovoltaikanlagen auf 600 Carports am Gästeparkplatz der Reederei in Norddeich selbst produziert und künftig auch in einem Batteriespeicher gepuffert. Während des Passagierwechsels in Norddeich werden die Akkus jeweils nachgeladen.

Die Mehrkosten des elektrischen Antriebes des Elektrokatamarans wurden mit 608.000 EUR von der NBank des Landes Niedersachsen gefördert. Die Ladestation für den E-Kat wurde aus der BordstromTech Richtlinie im Rahmen der Umsetzung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) mit insgesamt rund 650.000 Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Die Fördermaßnahme wird von der NOW GmbH koordiniert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Pressekontakt:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.