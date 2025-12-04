Elbkind Reply inszeniert De’Longhi mit Hollywood-Flair und erreicht Millionenpublikum auf Social Media

Influencer-Kampagnen

Elbkind Reply, die auf Social Media spezialisierte Agentur innerhalb der Reply Gruppe, hat für De’Longhi zwei aufmerksamkeitsstarke Influencer-Kampagnen umgesetzt, die italienischen Kaffeegenuss emotional und mit messbarem Erfolg in Szene setzen. Ob auf dem roten Teppich der „F1“-Filmpremiere in New York oder im Wohnzimmer der Follower: Elbkind Reply verbindet Glamour mit Alltagsnähe und erreicht damit ein Millionenpublikum.

Bei der Premiere des Films „F1“ in New York verwandelte De’Longhi die Afterparty in eine Bühne für stilvollen Kaffeegenuss. Im Mittelpunkt: der eigens konzipierte „Pit Stop“, eine Kaffeebar im Look & Feel der Formel 1, an der die die Premium-Maschinen der Marke erlebbar wurden. Influencerin, Model und Pilotin Jana Heinisch nahm ihre über 310.000 Follower mit hinter die Kulissen – vom Gang über den roten Teppich bis zum ersten Schluck Signature Drink. Ihre authentischen Einblicke verbanden Hollywood-Glamour mit italienischer Lebensart und erzielten mehr als 1,1 Millionen Impressions. De’Longhi wurde so Teil eines globalen Popkultur-Moments mit internationaler Strahlkraft.

Parallel dazu inszenierte Elbkind Reply die Markteinführung der neuen „La Specialista Touch“. Fünf ausgewählte Creator aus den Bereichen Lifestyle, Comedy und Fashion zeigten in Reels und Stories, wie einfach Barista-Qualität damit zu Hause gelingt: von Espresso bis Macchiato, mild bis kräftig, heiß oder kalt. Mit kreativem Storytelling und realitätsnahen Genussmomenten wurde die Vielseitigkeit der Maschine direkt erlebbar. Das Resultat: 1,39 Millionen Impressions, eine Engagement-Rate von 4,8 Prozent und eine starke Performance im Zielgruppen-Feed.

„Mit diesen Kampagnen denken wir emotionale Markenerlebnisse konsequent weiter. Ob in Hollywood oder zu Hause – wir bringen italienischen Kaffeegenuss in relevante Kontexte und verbinden ihn mit Glamour, Lifestyle und digitaler Sichtbarkeit“, so Sascha Riedel, Head of Digital Marketing & PR bei De’Longhi. „So schaffen wir Sichtbarkeit für unsere Marke und setzen unsere Premiumprodukte eindrucksvoll in Szene.“

Die Kampagnen sind Teil einer umfassenden Partnerschaft: Seit Anfang 2024 verantwortet Elbkind Reply die gesamte Social-Media-Kommunikation der De’Longhi Group in Deutschland und Österreich – inklusive Influencer-Marketing über alle Marken hinweg.

Elbkind Reply

Elbkind Reply ist eine digitale Kreativ-Agentur mit Sitz in Hamburg und Berlin. Ein tiefes Verständnis der Menschen und ihrer Gewohnheiten ist für Elbkind Reply die Grundlage für den Aufbau einer erfolgreichen Marke. Um maximal wirksam zu sein, kombiniert das internationale Team tiefes Know-how aus Daten, Content, Kanälen, Media, Kreation und Technik. Auf dieser breiten Basis etabliert Elbkind Reply ein vollständig vernetztes Ökosystem digitaler Touchpoints, an denen Marke und Kunde zusammenfinden, um über Produkte und Dienstleistungen zu sprechen und diese zu ordern. www.elbkind.de

De’Longhi

Die italienische De’Longhi Group gehört zu den führenden Unternehmen in der Branche der Elektro-Haushalt-Kleingeräte. Das Unternehmen vertreibt Premiummarkenprodukte unter anderem der Marken De’Longhi, Kenwood, Braun und nutribullet® und setzt im deutschen und österreichischen Markt auf eine 4-Marken-Strategie aus einer Hand. www.delonghi.com/de-de

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594

Sandra Dennhardt

s.dennhardt@reply.com

Tel. +49 170 4546229

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.