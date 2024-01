Einzigartiges Klangerlebnis für Camper und Co.: Silberform Dynamics präsentiert den Exciter 2.0 bei der CMT

Silberform kooperiert mit Knaus Tabbert und Audiotec Fischer

Stuttgart/Weil der Stadt, 10.01.2024 – Premiere im Bereich Caravaning. Silberform Dynamics kündigt den Start des innovativen Soundsystems Exciter 2.0 für die Caravan-Industrie an. Die Markteinführung erfolgt im Rahmen der renommierten Caravan, Motor, Touristik (CMT) Messe vom 13. – 21. Januar 2024 in Stuttgart. Der Exciter 2.0 nutzt Schallwellen, um Oberflächen im Fahrzeug in Schwingung zu versetzen und durch deren Frequenzübertragung einen einzigartigen Raumklang für Musik- und Sprachwiedergabe zu erzeugen. Durch diese innovative Technologie und die Möglichkeit einer unsichtbaren Montage sind weder Durchdringungen im Innenraum noch ein Lautsprechergitter erforderlich.

Innovative Partnerschaft für außergewöhnliches Klangerlebnis

In Zusammenarbeit mit Audiotec Fischer, dem Experten für hochwertige Soundkomponenten, stellt Silberform Dynamics ein Audioerlebnis der besonderen Art vor. Ein speziell ausgestatteter KANUS TOURER VAN auf Basis des VW T6.1 dient als Showcar für das innovative Sound-Upgrade und wird vom Silberform Kooperationspartner Knaus Tabbert, einem der führenden Hersteller von Freizeitfahrzeugen, als Technologiedemonstrator zur Verfügung gestellt.

Für Besitzer des VW T6.1 California bietet Silberform Dynamics einen speziellen Umbausatz an. Dieser enthält sowohl konventionelle Lautsprecher als auch Exciter, die sich unkompliziert selbstständig einbauen lassen und jedes Fahrzeug zu einem akustischen Highlight machen.

Technische Revolution im Reisemobil

Der Exciter 2.0 verwandelt den TOURER VAN in eine Klangoase. Durch den Austausch der Standardlautsprecher gegen hochwertige Komponenten von Audiotec Fischer und die Integration mehrerer unsichtbarer Silberform Dynamics Exciter in der Kabine entsteht ein raumfüllendes Klangerlebnis. Ein High-End DSP-Verstärker und ein leistungsstarker Subwoofer runden die akustische Aufwertung ab.

Mit dem Exciter 2.0 genießen Reisende ein unvergleichliches Klangerlebnis im gesamten Reisemobil. Ob beim Entspannen im Wohnbereich, im Schlafbereich oder beim Musikgenuss im Freien – der Sound ist raumfüllend, klar, präzise und mitreißend.

Starke Partnerschaften für höchste Qualität

Die Realisierung dieses Projektes ist ein Gemeinschaftswerk: Die Knaus Tabbert AG lieferte das Basisfahrzeug, während Audiotec Fischer mit ihrer Elektronikkompetenz wesentlich zur Entwicklung des Gesamtsystems beitrug. Der exklusive Silberform Dynamics Einbaupartner Jürgen Fischer von Car-Hifi-Fischer, war maßgeblich an der Integration des Exciters beteiligt und unterstützt das Projekt umfassend.

Geplante Steuerungs-App ergänzt das Audioerlebnis

Ein weiteres Highlight stellt die neue Steuerungs-App von Silberform dar, die das Infotainment-System des Exciter 2.0 ergänzt. Der Nutzer kann damit individuelle Soundeinstellungen für verschiedene Situationen wie Fahren, Wohnen, Schlafen und Outdoor vornehmen. Darüber hinaus bietet die App gängige Funktionen wie Lautstärkeregelung und Equalizing.

Silberform Dynamics bestätigt einmal mehr seine Position als Innovator auf dem Gebiet der Audiotechnik. Mit dem Exciter 2.0 und der dazugehörigen App setzt das Unternehmen neue Standards für das Klangerlebnis in der Caravaning-Branche.

„Mit unserem Exciter 2.0 haben wir die Art und Weise, wie Musik im Freizeitmobil wahrgenommen wird, neu definiert. Unser Ziel war es, ein Klangerlebnis zu schaffen, das man nicht nur hören, sondern auch fühlen kann. Mit dem Exciter 2.0 können Sie Ihre Lieblingsmusik in einer bisher nicht gekannten Form genießen, egal ob im Wohnbereich des Reisemobils oder im Freien. Wir sind stolz darauf, diese neue Hörerfahrung in die Welt der Reisemobile zu bringen“, so Jürgen Müller,

Vorstandsvorsitzender von Silberform.

Die Silberform-Gruppe ist führender Design- und Entwicklungsdienstleister mit Sitz in Weil der

Stadt bei Stuttgart, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Prototypen,

Showcars, Sonderfahrzeuge und innovative Komponenten für die Serienproduktion. Mit einem

starken Fokus auf modernste Technologien und Handwerkstechniken treibt Silberform die

Automobilindustrie in Richtung einer nachhaltigen und sicheren Zukunft. Neben der

Entwicklung von Software und benutzerfreundlichen Bedienkonzepten an der Schnittstelle

zwischen Mensch und Maschine (HMI) spielen auch Elektromobilität und Ladetechnik eine

wichtige Rolle im Unternehmen. Silberform hat die höchste Sicherheitszertifizierung der

Autoindustrie, TISAX, als eines der ersten Zulieferunternehmen erhalten.

Im Rahmen von Design-Entwicklungsprojekten äußerten Kunden immer wieder den Wunsch,

zeitgemäße Fahrzeug-Interieur-Konzepte mit umfangreichen Displays und Touch-Oberflächen

zu realisieren. Dafür musste die ästhetische Integration von Lautsprechern überdacht werden,

gleichzeitig sollte es keine Kompromisse bei der Akustik geben. Diese Herausforderung war

die Motivation für das Entwicklungsteam der Silberform Gruppe, um das Silberform Dynamics

System zu entwickeln.

