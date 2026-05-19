Einreisebestimmungen für 197 Länder auf einen Blick

Neue Plattform bündelt Visa-, eVisa-, ESTA- und eTA-Informationen mit Passport Index, Botschaftssuche und digitaler Antragshilfe

Berlin, 19. Mai 2026 – Wer international reist, kennt das Problem: Brauche ich für dieses Land ein Visum? Reicht ein eVisa? Und wohin wende ich mich, wenn nicht? Die Antworten sind oft über Dutzende Behörden- und Botschaftswebsites verstreut. Die Berliner HD Solutions GmbH hat heute Online-Visa.com gestartet – eine Informationsplattform, die Einreisebestimmungen für 197 Länder an einem Ort zusammenführt.

Ob USA, Kanada, Australien, Indien, Ägypten, Kenia, Neuseeland oder Vietnam: Reisende wählen ihr Zielland aus und erhalten strukturierte Informationen darüber, ob die visumfreie Einreise möglich ist, eine elektronische Reisegenehmigung wie ESTA, eTA oder eVisa erforderlich ist oder ein klassisches Touristenvisum beantragt werden muss.

Das Herzstück der Plattform ist ein Passport Index. Wer seinen Reisepass angibt, sieht personalisierte Einreiseinformationen für alle 197 Länder – aufgeteilt nach visumfreier Einreise, elektronischer Genehmigung und klassischem Visum. Ergänzt wird das durch eine Länderübersicht mit Filterfunktionen nach Kontinent und Einreiseverfahren, über die sich schnell erkennen lässt, welche Ziele ohne Vorabgenehmigung bereist werden können.

„Viele Reisende merken erst kurz vor dem Abflug, dass für ihr Ziel eine elektronische Einreisegenehmigung oder ein Visum notwendig ist“, sagt Diana Bohlinth, Geschäftsführerin der HD Solutions GmbH. „Online-Visa.com soll genau an dieser Stelle Klarheit schaffen.“

Neu ist außerdem eine weltweite Botschaftssuche. Nutzer geben ihr Paßland und ihr Reiseziel ein und erhalten Hinweise zur zuständigen Botschaft oder Auslandsvertretung – besonders relevant, wenn kein elektronisches Verfahren verfügbar ist oder konkrete Rückfragen zur Einreise bestehen.

Für ausgewählte Reiseziele bietet die Plattform zusätzlich einen direkten digitalen Antragsprozess: Reiseziel auswählen, Antrag ausfüllen, bezahlen – die elektronische Reisegenehmigung wird anschließend per E-Mail zugestellt. Vor der Weiterleitung an die zuständige Behörde wird der Antrag auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Die Plattform richtet sich an Urlauber, Geschäftsreisende, digitale Nomaden und Vielreisende, die vor einer internationalen Reise schnell und verlässlich wissen möchten, welche Einreisevoraussetzungen für sie gelten.

Online-Visa.com ist ein privater Informations- und Antragsservice der HD Solutions GmbH und steht in keiner Verbindung zu Konsulaten, Botschaften oder staatlichen Behörden.

Weitere Informationen: www.online-visa.com

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HD Solutions GmbH

Herr Holger Zimmermann

Danckelmannstr. 9

14059 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-511 0 511

web ..: https://online-visa.com

email : hz@hd-solutions.net

Die HD Solutions GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt digitale Services rund um Reisen, internationale Mobilität und globale Konnektivität. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Plattformen Online-Visa.com für Visa- und Einreisegenehmigungen, eSIMony für internationale eSIM-Datenlösungen sowie Travelly Kids mit kreativen und edukativen Reiseinhalten für Familien und Kinder.

Die Gründer Holger Zimmermann und Diana Bohlinth sind seit den 1990er-Jahren im Bereich internationale Visa- und Auswanderungsservices tätig. Mit ihren digitalen Plattformen verfolgt die HD Solutions GmbH das Ziel, internationale Reisen einfacher, digitaler und benutzerfreundlicher zu gestalten.

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