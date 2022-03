Keine Qual der Wahl: Neue Broschüre von German Windows erleichtert Kundenberatung

Die Auswahl der richtigen Bauelemente muss nicht langwierig und kompliziert sein: Das beweist unter anderem die neue Broschüre „Fensterwelt trendweisend“ von German Windows (Südlohn-Oeding). Sie vereinfacht Fachhändlern ihre Beratung: Zum einen hilft sie dabei, alles Wissenswerte zu den energieeffizienten Kunststoff-Fensterserien sowie -Schiebetürsystemen an Endkunden zu bringen. Gleichzeitig kann während des Gespräches auf individuelle Wünsche eingegangen und das optimale Element für das jeweilige Bauprojekt gefunden werden.

Um Kunden bei ihrer Entscheidung für das eigene Bauprojekt zu unterstützen und den Service zu vereinfachen, schafft der Münsterländer Vollsortimenter German Windows mit seiner neuen Broschüre „Fensterwelt trendweisend“ Abhilfe: Für eine lösungsorientierte Beratung werden darin alle wichtigen Informationen zu diversen Fenster-Qualitätsserien sowie Schiebetür-Modellen aus Kunststoff verständlich zusammengefasst – sowohl für den Fachhändler als auch für Endkunden.

Einfach erweiter- und kombinierbar

Dabei sind die Kunststoff-Qualitätsserien zunächst als „Grundgerüst“ zu verstehen, das sich je nach Bedarf mit zusätzlich wählbaren Ausstattungen individuell erweitern lässt. Schritt für Schritt und leicht nachvollziehbar zeigt die Broschüre anhand von Grafiken, Tabellen sowie Bildern auf, was mit der „GW“-Produktwelt alles möglich ist. So lassen sich beispielsweise die ohnehin schon sehr guten Dämmwerte dank moderner Mehrkammerntechnologie und Isoliergläser mit zwei- oder dreifacher Verglasung noch weiter optimieren. Auf diese Weise erzielen die Elemente einen deutlich verbesserten Wärme- und Schallschutz. Doch auch in Sachen Einbruchschutz sind Kunden mit Fenstern von German Windows gut beraten: Hier kann mit Zusatzlösungen wie Sicherheitsbeschlägen und -gläsern sowie abschließbaren Oliven problemlos die gewünschte Einbruchschutzklasse erreicht werden. Entscheiden sich Kunden zudem für integrierte Lüftungssysteme von German Windows, profitieren sie dank manueller oder automatischer Luftdurchlässe von einem angenehmen Wohlfühlklima – ohne Energieverluste. Über die technische Ausstattung hinaus bietet der Münsterländer Hersteller ebenso in puncto Design eine große Auswahl: Dabei stehen Kunden mehr als 40 Farben und Dekore sowie ausgefallene Formen wie etwa Dreiecksfenster oder formschöne Bogenfenster zur Verfügung.

Mit gezielter Beratung zum individuellen „Traumfenster“

Dank fachlicher Unterstützung und der vielfältigen Auswahl an Fenster- und Schiebetürsystemen von German Windows findet jeder Kunde sein persönliches Traumfenster. Denn mithilfe der Broschüre als Nachschlagewerk können während der Beratung individuelle Wünsche und Ansprüche hinsichtlich Sicherheit, Schallschutz, Design sowie Komfort notiert und konkretisiert werden. Somit steht einer gezielten Fachberatung nichts mehr im Weg.

Fensterbauer German Windows ist bereits seit über 37 Jahren eine feste Größe im deutschen Fenstermarkt. Vor der strategischen Umfirmierung im Jahr 2016 noch unter dem Namen „Athleticos" bekannt, arbeitet das von Manfred Frechen gegründete und seit Mai 2021 von Helmut Paß geführte Familienunternehmen ausschließlich nach höchsten deutschen Qualitätsstandards. An sechs Standorten im gesamten Bundesgebiet beschäftigt German Windows mehr als 450 Mitarbeiter und produziert täglich bis zu 1.400 Fenstereinheiten. Durch Übernahme der Sachsenfenster GmbH & Co. KG im Jahr 2019 erweiterte das Unternehmen seine Kompetenzen gezielt um den Werkstoff Holz. Mit Fenstern und Türen aus Kunststoff, Aluminium und Holz im Portfolio gilt German Windows seitdem als Vollsortimenter.

