Einfach abrechnen für IT-Dienstleister: Projektleiter-Cockpit

Ein Projektleiter-Cockpit schafft Transparenz über Projektstatus, Leistungen und Abrechnung und unterstützt IT-Dienstleister bei einer strukturierten Fakturierung.

Wels – In vielen IT-Dienstleistungsunternehmen stellt die Abrechnung von Projektleistungen eine zentrale Herausforderung dar. Obwohl Leistungen kontinuierlich im Projektverlauf entstehen, werden sie häufig nicht vollständig oder nicht zeitnah fakturiert. Die Ursachen liegen dabei oft weniger in fehlender Leistung als vielmehr in einer unzureichenden Transparenz über den aktuellen Projektstatus.

Projektleiter arbeiten in der Praxis mit unterschiedlichen Informationsquellen – von Zeiterfassungssystemen über Projektlisten bis hin zu E-Mails und individuellen Dokumentenablagen. Diese fragmentierte Datenbasis erschwert es, den Überblick über bereits erbrachte, freigegebene oder noch abrechenbare Leistungen zu behalten. Insbesondere bei parallel laufenden Projekten steigt die Komplexität deutlich.

Ein strukturierter Ansatz zur Verbesserung besteht in der Bündelung aller relevanten Projektdaten in einem zentralen Projektleiter-Cockpit. Durch die konsolidierte Darstellung von Projektfortschritt, Budget, Zeitaufwänden und Abrechnungsstatus erhalten Verantwortliche eine fundierte Entscheidungsbasis für die nächsten Schritte in der Abrechnung.

Auf dieser Grundlage lassen sich typische Herausforderungen im Projektalltag reduzieren. Dazu zählen unter anderem fehlende Leistungsnachweise, verspätete Zeiterfassung oder Abstimmungsprobleme zwischen Projektbeteiligten. Eine klare Struktur unterstützt dabei, Prozesse nachvollziehbar abzubilden und die Abrechnung systematisch vorzubereiten.

Für IT-Dienstleister gewinnt die Transparenz im Projektcontrolling zunehmend an Bedeutung. Eine nachvollziehbare und vollständige Abrechnung trägt nicht nur zur wirtschaftlichen Stabilität bei, sondern verbessert auch die Kommunikation mit Kunden.

Ein Beispiel für diesen Ansatz zeigen moderne ERP-Systeme, die Projektsteuerung, Zeiterfassung und Abrechnung in einer durchgängigen Lösung verbinden.

Weitere Informationen zum Thema:

Zum Fachbeitrag



Ergänzend kann eine Checkliste zur strukturierten Stundenabrechnung unterstützen:

Zur Checkliste

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NewVision Software GmbH

Herr Maximilian Mayer

Bahnhofsplatz 1

4600 Wels

Österreich

fon ..: +43 69914600329

web ..: https://www.newvision.eu/

email : maximilian.mayer@newvision.eu

Die NewVision Software GmbH mit Sitz in Wels (Österreich) ist seit rund 20 Jahren auf integrierte Business-Software für projektorientierte Unternehmen spezialisiert. Unter dem Leitgedanken „Wir denken alle in Projekten“ begleitet das Unternehmen IT-Dienstleister und Planungsbüros dabei, kaufmännische und administrative Prozesse strukturiert, effizient und zukunftssicher aufzustellen.

Das Lösungsportfolio umfasst ERP-, DMS- und HR-Systeme auf Basis der Microsoft-Cloud und ist speziell auf die Anforderungen projektbasierter Organisationen ausgerichtet.

Pressekontakt:

NewVision Software GmbH

Herr Maximilian Mayer

Bahnhofsplatz 1

4600 Wels

fon ..: +43 69914600329

web ..: https://www.newvision.eu/

email : maximilian.mayer@newvision.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.