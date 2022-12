Augen Lasern Türkei, genießt bei unserem Ärzteteam in Istanbul einen hervorragenden Ruf wegen seine Erfahrung im Bereich der modernen Augenchirurgie.

Aber die Unsicherheit, die falsche Klinik zu wählen, hält Sie davon ab, sich von Ihrer lästigen Sehhilfe zu befreien?

Falls das auf Sie zutrifft, dann kommt hier die gute Nachricht: Beauty Travels 24 setzt alles daran, Ihre Lebensqualität und somit Ihre Fehlsichtigkeit dank der modernsten und präzisesten Augenleserbehandlung oder Linsenimplantation zu rehabilitieren.

Das ist nicht nur ein leeres Versprechen, sondern bestätigte Tatsache:

Dank der TÜV- und JCI-Zertifizierung können Sie sich eines hohen Service- und Qualitätsniveaus sicher sein.

Holen Sie sich durch das Augenlasern in der Türkei den Durchblick zurück!

Schließlich ist kurzsichtig durchs Leben zu schreiten mühsam und kompliziert.

Einfach mal eben abzulesen, wann der Bus kommt, zu erkennen, ob man den winkenden Menschen auf der anderen Straßenseite kennt, oder die Angst vor Orientierungsverlust ist ihr steter Begleiter?

Dann auf zum neuen Lebensgefühl!

Reisen Sie mit Beauty Travels 24 zum Augenlasern nach Istanbul.

Dank des All-inclusive-Pakets werden Sie sich vom ersten Termin bis zur letzten Nachkontrolle wohlfühlen.

Was das All-inclusive-Paket außer dem Augenlasern noch zu bieten hat?

Für eine einwandfreie Kommunikation bieten wir eine 24/7 erreichbare telefonische Fachberatung, ein Servicebüro in Deutschland sowie deutschsprachige Assistenten in der Klinik vor Ort. Somit können Sie die Sorge vor einer Sprachbarriere hinter sich lassen und der richtigen Beratung steht nichts mehr im Weg.

Nun möchten Sie auch etwas zu den Zahlungsmöglichkeiten erfahren? Kein Problem!

Eine Kreditkartenzahlung sowie eine 0,00-%-Finanzierung sind auf Wunsch möglich und auf Vorkasse wird zudem verzichtet.

Sie sind sich noch immer unsicher?

Können wir verstehen.

Daher bieten wir eine 15-Jahres-Garantie, die Nachsorge-Garantie, die TÜV- sowie JIC-Zertifizierung, welche aus objektiver Sicht belegen, dass unsere Behandlungs- und Pflegequalität den höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Nun fragen Sie sich, wie Sie dorthin kommen und wo sie übernachten werden?

Das All-inclusive-Paket beinhaltet selbstverständlich auch den VIP-Rund-um-Transfer sowie 3 Übernachtungen im 5*-Hotel in Istanbul.

Welche Möglichkeiten zum Augenlasern werden überhaupt angeboten? Und in welcher Klinik?

Berechtigte Fragen.

Wir geben die Antwort:

Beauty Travels 24 vermittelt an sehr erfahrene Chirurgen der Medibeauty-Klinik in Istanbul. Eine Privatklinik mit JCI-Zertifizierung, die die Ziele auf internationaler Ebene umsetzt, die hochmodernsten Technologien bietet und zu den besten Augenlaserkliniken gehört.

Sind Sie bereit, in der Früh die Augen zu öffnen und endlich alles scharf zu sehen?

Dann lassen Sie sich ihre Augen in Istanbul lasern. Hier bieten wir zu einem bezahlbaren Preis Augenlasermethoden wie iLasik, PRK mit Wavefront und Relex Smile.

Das sagt Ihnen nichts?

Dank der Wavefront-Technologie sind wir in der Lage, Ihren individuellen „genetischen Fingerabdruck“ des Auges zu bestimmen, um eine solch präzise Arbeit gewährleisten zu können, die selbst eines Astronauten oder Piloten würdig ist.

Wir sind zudem in der Lage, die beste Methode an Sie persönlich anzupassen. Denn jedes Auge ist so individuell wie wir Menschen selbst.

Sie haben eine geringe Hornhautdicke, sind Extremsportler, leiden unter einer Hornhautverkrümmung, Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Altersweitsichtigkeit?

Kein Problem, wir finden die für Sie optimale Methode!

Eine Linsenimplantation statt einer Augenlaserbehandlung – für ein brillenfreies Leben auch bei Altersweitsichtigkeit, Astigmatismus und Augenkrankheiten.

Träumen sie schon lange davon, die Welt endlich ohne Sehhilfe betrachten zu können? Eine Sehschärfe zu erlangen, die man trotz Brille nicht erhält?

Sie dachten aber, dass dies in Ihrem Fall unmöglich ist?

Zu unserer Firmenphilosophie bei Beauty Travels 24 gehört, dass wir unseren Patienten die höchste Produkt- und Servicequalität mit maximaler Kundenorientierung bieten.

Somit setzen wir es uns zum Ziel: Ihren individuellen Traum zu erfüllen.

Wir bieten folgende Linsenimplantationsmethoden:

Die Multifokallinse: Sie ist primär bei Patienten, die in mittlerer Entfernung gut sehen, aber auch an Astigmatismus leiden, bestens geeignet. Bei dieser Linsenart sollte allerdings darauf geachtet werden, welcher Tätigkeit man nachgeht.

Die Trifokallinse: Für ein scharfes Sehen, egal bei welcher Augenkrankheit. Sie ist für Patienten mit Katarakt (Grauem Star) besonders empfehlenswert, jedoch auch bei denjenigen, die an Astigmatismus (auch mit hohen Werten) leiden und bei über 40-Jährigen, die die Brille für immer los sein wollen.

Monofokallinse: Das Einsetzen erfolgt minimalinvasiv und ist vordergründig für Kurzsichtige die ideale Behandlungsform, aber auch jene, die noch nicht den Schritt zur Trifokallinse wagen.

ICL-Linsen: Für Patienten zwischen 21-45 Jahren. Diese Linsen wurden vor allem für Menschen entwickelt, die Ihre hohen Dioptrienwerte durch eine starke Hornhautverkrümmung oder andere Krankheiten nicht lasern lassen können.

Die Linsen bieten den Vorteil, dass man sie jederzeit durch andere Linsen austauschen kann. Machen Sie Schluss mit der Sehhilfe und vereinbaren Sie noch heute einen Termin, um Ihre Lebensqualität auf ein neues Niveau zu befördern!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beauty Travels 24

Frau Derya Gezer

Herrenstr. 14

76437 Rastatt

Deutschland

fon ..: 07222-931990

web ..: http://www.beautytravels24.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Schönheitsreisen und Operationen mit Beauty Travels 24 ist ein Qualitätsversprechen. Seit 2006 vermitteln wir Sie an sehr erfahrene Chirurgen nach Istanbul. Unser Ziel ist es, unseren Patienten die höchste Produkt- und Servicequalität mit maximaler Kundenorientierung zu bieten. Um diesen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, baut die Beauty Travels 24 ihre Qualitätsvorteile stetig weiter aus und entwickelt neue Bausteine für rundum schönes Aussehen.

Unser Ziel ist es, unsere Patienten 100 % zufrieden zu stellen. Wir möchten Ihnen die beste Qualität und anspruchsvolle Serviceleistung zu den bezahlbaren Preisen bieten.

„Ihre Schönheit in guten Händen“

