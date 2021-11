Kreatives Chaos und wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen? Ganz so einfach ist es nicht: Ein sauberes und ordentliches Büro hat erheblichen Einfluss auf die Arbeitsleistung Ihrer Mitarbeiter!

Was im Home-Office noch recht einfach erscheint, stellt Ihre Belegschaft im Großraumbüro unter Umständen vor große Probleme: Wie soll man seinen Arbeitsplatz sauber und ordentlich halten, wenn man zwischen Meetings und Kundenterminen unterwegs ist, oft genug die Arbeit abends per Firmen-Laptop mit nach Hause nimmt und von Kollegen Notizen auf den Schreibtisch gelegt bekommt? Unter Zeitdruck fällt das Aufräumen manchmal einfach aus. Aber wie können Sie Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen helfen, trotzdem daran zu denken? Und warum ist das für Arbeit, Wohlbefinden und Gesundheit so wichtig?

Büro ist nicht gleich Büro. Es gibt natürlich Unterschiede: Das Büro in der Gastronomie wird anders geführt als ein Büro in Öffentlichen Einrichtungen, in dem es auch Publikumsverkehr gibt. Und das Büro im Einzelhandel ist wieder eine andere Angelegenheit. Eine professionelle Büroreinigung nimmt auf diese Unterschiede Rücksicht und bietet genau die Form von Hygiene, d ie angebracht ist.

Gebäudereinigung Sauberes Büro

Die Grundlagen: Basis-Hygiene im Büro

Interne Hygiene-Richtlinien stellen den ersten Schritt dar, die Gesundheit im Büro zu fördern. Dieser erste Schritt kommt vor der professionellen Büroreinigung! Stellen Sie die Hygiene-Richtlinien zusammen mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf, sodass die Belegschaft sich nicht einfach mit unverständlichen Regeln konfrontiert sieht. Erwiesenermaßen werden Richtlinien und Regeln nur dann konsequent und mit Sachverstand durchgesetzt, wenn allen Beteiligten der Sinn dahinter klar ist.

Weiter lesen: Consupa | Sauberes Büro

