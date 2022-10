Wer willst du sein? „Wil, der Wolkenstürmer, und der Traum vom Fliegen“ ist eine inspirierende Kindergeschichte des Autoren-Duos Klitschko/Kiel. Ab 15. Oktober bei migo (Verlagsgruppe Oetinger).

„In diesem Buch geht es nicht darum, den Kindern zu sagen, was sie denken sollen, sondern wie sie denken können. Nicht, wovon sie träumen sollen, sondern wie sie ihre Träume in die Realität umsetzen können“, so Dr. Wladimir Klitschko, SPIEGEL-Bestseller-Autor, Sportwissenschaftler, am längsten amtierender Boxweltmeister im Schwergewicht und international anerkannter Botschafter für das methodische Entwickeln von Willenskraft. Seine Methode FACE the Challenge möchte er nun auch den Generationen, die die Zukunft von morgen gestalten, zugänglich machen. Gemeinsam mit Tatjana Kiel, Co-Entwicklerin der Methode und CEO von Klitschko Ventures, hat er eine sehr persönliche, gleichzeitig fantasievolle Geschichte geschrieben – zum Selbst- und Vorlesen für Kinder ab 6 Jahren.

Auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren Tatjana Kiel und migo-Verlagsleiterin Carmen Udina sowie Wladimir Klitschko mit Video-Botschaft das Buch und FACE Kids in einer Mitmachshow für Familien und Kinder. Das Event findet am Samstag, 22.10. um 13 Uhr im Rahmen des Kids Festivals im Kongresszentrum Raum Spektrum statt. Mit einer Lesung wird auch die Geschichte vorgestellt:

Der 8-jährige Wil hat den Traum zu fliegen. Er wird dabei u. a. von tierischen Wegbegleiter*innen und seiner Freundin unterstützt. So kann er Hindernisse und Widerstände überwinden sowie sein Ziel durch Willensstärke und Mut zu eigenen Entscheidungen erreichen.

„Wil, der Wolkenstürmer, und der Traum vom Fliegen – Eine Geschichte über Willenskraft“ (128 Seiten, 17,00 EUR, ISBN 978-3-96846-094-9) erscheint am 15.10.22 bei migo, Verlagsgruppe Oetinger.

Tatjana Kiel: „Eine bewegende Kindergeschichte mit spannenden und besonderen Charakteren ist der beste Weg, Kindern fantasievoll vor Augen zu führen, wie sie ihre persönlichen Stärken finden und Willenskraft entwickeln können und wie wichtig es ist, eigene Entscheidungen zu treffen.“

Infos: www.migo-verlag.de und Special auf www.migo-fun-zone.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

migo Verlag (Verlag Friedrich Oetinger GmbH)

Frau Carmen Udina

Max-Brauer-Allee 34

22765 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 607909 02

web ..: https://www.oetinger.de/verlagsgruppe/migo

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

migo aus der Verlagsgruppe Oetinger (Pippi Langstrumpf, Die Olchis, Tribute von Panem) ist der Mitmach-Kinderbuchverlag für populäre Themen. Die Produkte entstehen rund um die Lebenswelten moderner Familien mit Schwerpunkt auf Kindern – ganz kleinen, kleinen und großen.

migo ist bunt und macht Spaß: Bei der Programmentwicklung sind neben dem Alter der Zielgruppe somit auch das Mindset, die Community, das gemeinsame Erlebnis und die Leidenschaft entscheidend. Hierbei arbeitet das migo-Team mit der Zielgruppe eng zusammen. Das Team fragt die Menschen, für die es Produkte entwickelt, hört ihnen gut zu, schaut auf alles im Bereich Entertainment, Sport, Games und Musik. Auf dieser Basis ist migo in der Lage, für so manche Überraschung zu sorgen.

Pressekontakt:

REBLZ und Partner / HUP GmbH

Frau Melanie Moschinsky

Am Alten Bahnhof 4B

38122 Braunschweig

fon ..: +49 (0)531 281 81 254

web ..: http://www.hup.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.