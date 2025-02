Ein starker Partner für die effiziente Verwaltung von Mietimmobilien

Um das Mietmanagement für Eigentümer in Bergisch Gladbach und Umgebung kümmert sich die Immobilienverwaltung Maskus GmbH

„Eigentümer in allen Belangen der Vermietung zu entlasten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass ihre Immobilien rentabel bleiben, sehen wir als unsere Hauptaufgaben“, erklärt Geschäftsführer Florian Maskus. Das Unternehmen übernimmt die komplette Verwaltung der Mietverhältnisse – von der Suche nach passenden Mietern über die Überprüfung der Bonität bis hin zum Abschluss der Mietverträge.

Ein wichtiger Aspekt des Mietmanagements ist dabei die kontinuierliche Überwachung der Mietzahlungen und die Erstellung detaillierter Betriebskostenabrechnungen. „Wir sorgen dafür, dass die Mietzahlungen pünktlich eingehen und die Abrechnungen korrekt und nachvollziehbar sind. Bei Zahlungsverzug reagieren wir sofort und übernehmen das Mahnwesen im Sinne unserer Kunden“, so Florian Maskus weiter. Auch die Verwaltung der Kautionen gehört zum Service, um Eigentümer vollständig zu entlasten.

Neben der finanziellen Betreuung legt das Unternehmen besonderen Wert auf die Instandhaltung der vermieteten Objekte. „Ein langfristiger Werterhalt ist nur möglich, wenn regelmäßige Wartungen und nötige Reparaturen schnell und effizient erledigt werden“, betont der Geschäftsführer. Das Team der Immobilienverwaltung Maskus GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach arbeitet dafür eng mit einem Netzwerk aus qualifizierten Handwerksbetrieben zusammen, um alle Instandhaltungsmaßnahmen zuverlässig zu koordinieren.

Darüber hinaus kümmert sich das Unternehmen um die Abwicklung von Mieterwechseln. Dabei begleiten der Geschäftsführer und seine Mitarbeiter Eigentümer durch den gesamten Prozess – von der Wohnungsabnahme bis zur Neuvermietung. Das Ziel ist es, Leerstände so kurz wie möglich zu halten und langfristig stabile Mietverhältnisse zu gewährleisten. Auch die Übergabe von Mietobjekten wird professionell organisiert, inklusive der Protokollierung des Zustands.

Mit ihrem umfassenden Mietmanagement versteht sich die Immobilienverwaltung Maskus GmbH als vertrauensvoller Partner für Eigentümer, die ihre Immobilien sicher und erfolgreich verwaltet wissen möchten. „Wir halten unseren Kunden den Rücken frei, damit sie sich um andere Dinge kümmern können, während wir ihre Immobilien optimal betreuen“, fasst der Geschäftsführer und Hausverwalter aus Bergisch Gladbach zusammen.

Weitere Informationen zur Hausverwaltung in Bergisch Gladbach, zur Wohnungsverwaltung in Bergisch Gladbach und den umfassenden Leistungen der Immobilienverwaltung Maskus GmbH finden Sie unter https://immobilienverwaltung-maskus.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immobilienverwaltung Maskus GmbH

Herr Florian Maskus

Dolmanstraße 14

51427 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 02204 / 94 86 60

fax ..: /

web ..: https://immobilienverwaltung-maskus.de/

email : info@immobilienverwaltung-maskus.de

Die Immobilienverwaltung Maskus GmbH – unter der Leitung von Florian Maskus – ist in Bergisch Gladbach ansässig und in der Stadt sowie in Köln aktiv. Für Vermieter, Wohnungs- oder Hauseigentümer übernimmt sie die professionelle WEG-, Miet- und Sondereigentumsverwaltung. Neben der Durchführung von Eigentümerversammlungen und der Prüfung von Zahlungen zählt auch die Überwachung des Objektzustandes zum Leistungsspektrum des Unternehmens.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.