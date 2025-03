Ein Leben ohne Missverständnisse: Osteopath hat die Schlüssel zu frühkindlicher Kommunikation

Wiesbaden 13.03.2025 – Der Osteopath Dominic Höher, beeindruckte beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden mit seinem Vortrag über die Kommunikation zwischen Eltern und Säuglingen.

Vor 230 Teilnehmern aus 28 Ländern präsentierte er seine revolutionären Ansätze, um Verständnisschwierigkeiten zwischen Säuglingen und ihren Eltern zu lösen. In Wiesbaden fand er die perfekte Plattform, um seine Leidenschaft für die Wichtigkeit frühkindlicher Kommunikation zu teilen und seine Expertise in diesem Bereich zu demonstrieren. Seine Rede konzentrierte sich auf die Verständigungsschwierigkeit der Säuglinge und der Missverständnisse die daraus bei den Eltern resultieren. Der Applaus und die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer und der Jury bestätigten die Relevanz und Wirksamkeit seiner Arbeit. Er wird sein Thema demnächst in New York vor anderen Experten präsentieren. Den Vertrag hat er vor Ort in Wiesbaden unterzeichnet.

Höher, ein erfahrener Osteopath und Speaker, der sich auf frühkindliche Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung spezialisiert hat, stellte in seinem Vortrag die Hypothese auf, dass viele Probleme in der Eltern-Kind-Beziehung auf unerkannte oder falsch interpretierte Signale des Babys zurückzuführen sind. Er präsentierte innovative Ansätze, um diese Signale besser zu verstehen und die Kommunikation zwischen Eltern und Kind zu verbessern.

„Für ein ausgewogenes Leben als Erwachsener ist die Qualität der Interaktion zwischen Eltern und ihren Kindern in den ersten 24 Lebensmonaten von grundlegender Bedeutung“, betonte Höher in seinem Vortrag. Er erläuterte, wie eine verbesserte Kommunikation nicht nur zu einem entspannteren Familienalltag führt, sondern auch die emotionale und soziale Entwicklung des Kindes positiv beeinflusst. Durch die frühzeitige Förderung der emotionalen Bindung und die richtige Kommunikation, so der Experte, könne ein starkes Fundament für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung gelegt werden. Im Austausch mit Kollegen vor Ort, war man sich einig, dass viele Probleme im Erwachsenenalter auf einer nicht gelungenen Kommunikation basieren können.

Höher, der sich seit Jahren auf die Behandlung von Kindern spezialisiert hat und derzeit in Bayreuth praktiziert, kann auf eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen. Er hat bereits zahlreiche Vorträge und Kurse zu dem Thema im In- und Ausland gehalten. Durch seine umfassende Expertise und sein tiefes Verständnis für die körperlichen und emotionalen Bedürfnisse von Kindern hilft er Familien, die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Kinder nachhaltig zu fördern. Sein Auftritt beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden war ein weiterer Schritt, um seine Botschaft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und die Bedeutung der frühkindlichen Kommunikation ins Bewusstsein zu rufen.

