Ein Geschenk für Champions: Der One Golfer von philoro EDELMETALLE

philoro EDELMETALLE meint, dass außergewöhnlichen Leistungen im Golf angemessen honoriert werden müssen. Deshalb haben sie die philoro ONE GOLFER-Medaille aus purem Gold oder Silber entwickelt.

Golf ist mehr als nur ein Sport. Er verbindet Leidenschaft, Leistung, echte Emotionen, strategisches Denken und das stetige Verbessern der eigenen Fähigkeiten. Für ein gutes Spiel werden technische Präzision, anhaltende Konzentration und gelebte Spielfreude am Golfplatz benötigt. philoro EDELMETALLE ist der Meinung, dass außergewöhnlichen Leistungen in diesem Sport angemessen honoriert werden müssen. Deshalb haben sie die philoro ONE GOLFER-Medaille aus purem Gold oder Silber entwickelt. Das ideale Golfgeschenk für Champions und für Anlässe wie: Turniersiege, Sonderprämierungen und außerordentliche Leistungen wie „Nearest to the Pin“, als Jubiläumsgabe für Golfclubmitglieder und als Geschenk unter Golffreunden.

Der Name der Medaille leitet sich von dem besonderen Spielzug Hole-in-One ab. Dieses Ass mit einem Schlag ins Loch zu treffen, kommt äußerst selten vor. Deshalb ist die Auszeichnung entsprechend wertvoll. Der philoro ONE GOLFER ist eine Medaille für wahre Champions auf und abseits des Golfplatzes.

Die Medaille besteht aus purem Gold oder Silber. Sie hat eine Feinheit von 999,9. Sie wurde mit der besonders aufwändigen und begehrten Prägetechnik Polierte Platte hergestellt. Der philoro ONE Golfer wird beim Kauf in einer Box inkl. Kapsel und Zertifikat geliefert. Der Wert der Medaille bleibt langfristig erhalten. Das Produkt wird auch nach Jahren von philoro rückgekauft. Sichern Sie sich jetzt das perfekte Golfgeschenk.

Da der Preis leicht schwankt und an die Werte der Gold- und Silberbörse gekoppelt ist, kann man unter www.philoro.de im Webshop 24 Stunden am Tag den genauen Preis der Medaille nachschauen. Die Silbermünze liegt derzeit preislich um die 60 Euro.

philoro EDELMETALLE GmbH

Herr Christian Giesen

Barfußgässchen 11

04109 Leipzig

Deutschland

fon ..: 069153257183

web ..: http://www.philoro.de

email : christian.giesen@philoro.com

philoro ist ein unabhängiger Edelmetallhändler & -produzent mit europaweiten Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Hongkong, New York. Das Unternehmen stammt aus der österreichischen Hauptstadt Wien, ist familiengeführt und hat sieben Filialen in Deutschland. Ziel: Jedem Kunden den einfachen Zugang zu Edelmetallen geben – im Onlineshop oder den Filialen. Unsere Dienstleistungen: An- & Verkauf von Edelmetallen, deren Lagerung, persönliche Beratung, Edelmetall-Recycling und Produktion in der eigenen Goldscheideanstalt namens GOLDWERK.

philoro EDELMETALLE GmbH

Herr Christian Giesen

Barfußgässchen 11

04109 Leipzig

fon ..: 069153257183

web ..: http://www.philoro.de

email : christian.giesen@philoro.com

