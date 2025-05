Ein doppeltes Jubiläum auf der LIGNA 2025: Polytechnik feiert 60 Jahre Innovation

Eine besondere Parallele prägt die diesjährige LIGNA in Hannover

Während die weltweit führende Messe für die Holzbe- und -verarbeitungsindustrie ihr 50-jähriges Bestehen feiert, blickt auch die Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH auf ein besonderes Jubiläum – 60 Jahre voller Innovationskraft und Engagement für nachhaltige Energielösungen aus Biomasse.

Als langjähriger Partner der Branche war Polytechnik von Anfang an Teil der LIGNA und hat seither keine einzige Messe verpasst – ein klares Zeichen für die enge Verbundenheit und das kontinuierliche Engagement.

Dieses doppelte Jubiläum verleiht der diesjährigen Messe eine ganz besondere Bedeutung für Polytechnik. Mit Stolz und Vorfreude blickt das Unternehmen der LIGNA 2025 entgegen, um gemeinsam mit der Branche nicht nur Vergangenes zu würdigen, sondern vor allem den Blick auf die Zukunft zu richten – hin zu einer sauberen, nachhaltigen Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen.

Unser engagiertes Team stellt vor: Drei Wege zu sauberer Energie

Am Polytechnik-Stand präsentiert ein engagiertes Expertenteam die drei Kerntechnologien des Unternehmens:

o PolyCombustion: Maßgeschneiderte und hocheffiziente Verbrennungssysteme, die das Beste aus verschiedensten Biomassen herausholen.

o PolyCarbonisation: Die innovative Antwort zur Herstellung wertvoller Biokohlen.

o PolyGasification: Fortschrittliche Vergasungstechnologie für eine flexible Energieerzeugung.

Ein aktuelles Beispiel für die Leistungsfähigkeit der PolyCarbonisation-Technologie, die auf der Messe zu sehen ist, ist das spannende Taaleri-Projekt in Finnland. Hier entsteht eine Torrefizierungsanlage, die jährlich bis zu 60.000 Tonnen Biokohlebriketts aus nachhaltigem Waldrestholz produzieren wird – ein wertvoller Ersatz für fossile Kohle in der Industrie. Polytechnik hat entscheidende Komponenten wie den Schwachgasbrenner und die Technologie zur intelligenten Energieaufbereitung und -nutzung (12.000 kW Kesselleistung) geliefert und damit eine effiziente, kreislaufartige Verwertung der Prozessenergie und die Erzeugung hochwertiger „grüner Kohle“ unterstützt.

Seit sechs Jahrzehnten treibt Polytechnik die Leidenschaft für nachhaltige Forschung und zukunftsweisende Technologie an. Mit einem starken Team von 240 Mitarbeitenden in der Gruppe, dem modernisierten Stammwerk in Österreich und weiteren modernen Produktionsstätten in Europa und China ist das Unternehmen bestens für die globalen Herausforderungen aufgestellt. Eine Exportrate von über 95% zeigt: Energie kennt keine Grenzen.

Einladung zur LIGNA – Informationen und Kontaktmöglichkeiten

Polytechnik lädt alle Interessierten herzlich ein, den Stand 025 / K22 auf der LIGNA zu besuchen. Dort besteht die Gelegenheit, die Zukunft der Biomasse-Energie zu erleben und sich über individuelle Projekte auszutauschen.

Polytechnik feiert – und Sie sind herzlich eingeladen! Sichern Sie sich Ihre kostenlose Eintrittskarten für die LIGNA über folgenden Link: https://polytechnik.com/news/polytechnik-ligna-2025/

Ein Hinweis: Das Kontingent ist begrenzt, eine baldige Registrierung wird empfohlen.

Darüber hinaus bietet Polytechnik Ihnen die Möglichkeit, ein persönliches Gespräch mit den Experten aus dem PolyTeam zu vereinbaren, die Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung stehen. Eine frühzeitige Terminreservierung wird empfohlen, um sicherzustellen, dass Ihr Terminwunsch berücksichtigt werden kann.

Seit 60 Jahren planen, konstruieren, fertigen, montieren und nehmen wir Biomasseheizkraftwerke in aller Welt in Betrieb. Seit über 20 Jahren entwickeln wir innovative Technologien im Bereich Biomassevergasung, Carbonisierung und Torrefizierung.

Die Polytechnik-Gruppe mit Sitz in Weissenbach, Österreich, baut auf die Erfahrung von mehr als 3000 realisierten Anlagen auf. Gegründet 1965 als Zwei-Mann-Betrieb, hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Technologieanbieter für Biomassefeuerungen, Biomassevergasung, Carbonisierung und Torrefizierung entwickelt. Rund 240 erfahrene und serviceorientierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen Kunden auf der ganzen Welt und bieten, gemeinsam mit unseren Joint Ventures und Partnern, innovative Produkte und Dienstleistungen an. Mit einem Exportanteil von 95% sind wir ein global agierendes Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als zehn Ländern und sorgfältig ausgewählten Partnern – unter anderem in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien, China und Neuseeland.

