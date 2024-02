Effizienz trifft Präzision: Der R30MD Seitenkanalverdichter

Maximieren Sie Leistung in Industrie & Technik mit dem R30MD Seitenkanalverdichter – Robustheit und Präzision für Ihre Anforderungen.

Hersteller: FPZ S.p.A.

Produkt: Seitenkanalverdichter

Typbezeichnung: R30MD-1,1-3ph-ATEX II 3GD

Leistung: 1,1 kW bei 50 Hz

Vakuum: -300 mbar

Druck: 325 mbar

Der Seitenkanalverdichter R30MD-1,1-3ph-ATEX II 3GD von FPZ S.p.A. ist eine Spitzenlösung für vielfältige industrielle Anwendungen.

Mit seiner robusten Konstruktion und dem leistungsstarken 1,1 kW Motor bei 50 Hz liefert er zuverlässig ein Vakuum von bis zu -300 mbar und

einen Druck von 325 mbar, was ihn zur idealen Wahl für Prozesse wie Belüftungsverfahren in Abwasserkläranlagen, Sauerstoffanreicherung in

Zuchtteichen und vieles mehr macht.

Der R30MD ist speziell konzipiert, um den anspruchsvollen Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Sein Einsatz in Schwimmbecken für

Unterwassermassage oder Luftsprudelbäder zeigt seine Vielseitigkeit. Auch in der Staubsammlung und Luft-Messer-Technologie beweist der

Seitenkanalverdichter seine Effektivität.

Dank der ausgeklügelten Bauweise des R30MD wird das Gas durch einen Saugstutzen mit integriertem Schalldämpfer angesaugt und im Seitenkanal vom

Laufrad beschleunigt, wodurch es durch die Fliehkraft an den Umfang des Verdichtungsraums gedrückt wird. In der Spiralbewegung des Gases bis zum

Druckstutzen wird eine optimale Verdichtung erzielt. Für höhere Druckdifferenzen können mehrstufige Varianten des Verdichters eingesetzt werden,

die das Gas durch aufeinanderfolgende Verdichtungsräume leiten.

Ob in der Elektroindustrie für das Abblasen von Komponenten oder in der Textilindustrie für die Absaugung von Produktionsabfällen – der R30MD

garantiert eine hohe Effizienz und Betriebssicherheit. Zahnärztliche Absauganlagen und diverse Verpackungstechniken profitieren ebenso von der

Leistungsstärke dieses Verdichters.

Entdecken Sie die unübertroffene Qualität und Leistung des R30MD Seitenkanalverdichters von FPZ S.p.A. und bringen Sie Ihre industriellen Prozesse

auf das nächste Level der Produktivität und Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite: https://skvtechnik.de/Seitenkanalverdichter

Um den Seitenkanalverdichter SR30MD00+0070 zu kaufen, besuchen Sie unseren Online-Shop:

Für das Datenblatt des Seitenkanalverdichters SR30MD00+0070, klicken Sie hier:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

