EeStairs – 25 Jahre Exzellenz im Treppenbau: London Hanover Square und Bildband

Architektur der Exzellenz – jetzt als Guideline im Download

Der Architekten-Guideline für den idealen Ablauf beim Treppenbau ist jetzt als Download erhältlich. Mit dem Bildband „25 Years of EeStairs“ feiert EeStairs seine 25 herausragendsten Treppenkonstruktionen und gibt erstmals detaillierte Einblicke in das firmeneigene Sieben-Schritte-Protokoll – eine wertvolle und reich bebilderte Guideline für Architekt:innen und Baubeauftragte, die ab sofort kostenfrei als Download zur Verfügung steht.

Seit 1999 steht EeStairs für kompromisslose Qualität und Innovation im Treppenbau. Was mit einer klaren Vision begann, ist heute ein international führendes Unternehmen mit maßgefertigten, hoch individuellen Treppenlösungen für Architekturbüros auf der ganzen Welt. Im Zentrum steht ein Sieben-Schritte-Protokoll, das Funktionalität, Design, Planungssicherheit und höchste Ausführungsqualität verbindet.

Zum Jubiläum präsentiert EeStairs seinen Herstellungsprozess in Form eines reich illustrierten Buchs, das 25 der beeindruckendsten Treppenprojekte zeigt und den Weg von der Idee zur perfekt realisierten Treppe dokumentiert. Diese Publikation ist weit mehr als ein Rückblick – sie dient Architekt:innen als praxisnahe Guideline und Inspirationsquelle für eigene Projekte.

Maßstäbe setzen durch Partnerschaften

Exzellenz entsteht im Miteinander. In den vergangenen 25 Jahren hat EeStairs ein internationales Netzwerk aus Partnern aufgebaut – darunter renommierte Architekturbüros wie Foster + Partners, mit denen zuletzt die ikonische Treppe am Hanover Square in London umgesetzt wurde (siehe Abbildung).

Bildband „25 Jahre EeStairs“: http://www.eestairs.com/25years

EeStairsGo Ready-to-Go-Design: https://www.eestairs.de/produkte/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EeStairs DE

Frau Ira Imig

Bindering 19

94496 Ortenburg

Deutschland

fon ..: 00 33 6 20 49 44 39

web ..: https://www.eestairs.de/

email : rp.fr@eestairs.com

Über EeStairs:

EeStairs ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit Sitz in Barneveld (NL) und Standorten in Europa, Großbritannien und Nordamerika. Seit der Gründung 1999 realisiert EeStairs wegweisende Projekte für internationale Architekturbüros und exklusive Auftraggeber – darunter Zaha Hadid Architects, Snøhetta, Foster & Partners, Chanel, Dior und Louis Vuitton.

Neben maßgefertigten Premiumlösungen bietet das Unternehmen auch die EeStairsGo-Serie: online konfigurierbare Treppen und Geländer für den privaten und gewerblichen Bereich – individuell, passgenau und mit wenigen Klicks bestellbar.

Das Streben nach Exzellenz zeigt sich auch im nachhaltigen Firmengebäude in Barneveld – ausgezeichnet mit dem internationalen BREEAM-Zertifikat „Outstanding“.

Der Name EeStairs ist Programm: „Ee“ steht für Exponent of Excellence.

