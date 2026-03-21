EDV und IT Entsorgung in Paderborn: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet wissenschaftlichen Einrichtungen in Paderborn umfassende EDV und IT Entsorgung und garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung – sicher, dokumentiert und nachhaltig

Für Forschungsstätten, Universitäten und innovative Unternehmen, die einen Mehrwert aus ihren geistigen Leistungen schaffen, hat der sichere Umgang mit Alt-IT höchste Priorität. Die ProCoReX Europe GmbH hat daher für Einrichtungen in Paderborn ein spezialisiertes Angebot für EDV und IT Entsorgung entwickelt, das Datenschutz, Dokumentationspflicht und Nachhaltigkeit perfekt verbindet.

Bereits zu Beginn des Projekts analysieren die Experten von ProCoReX sämtliche vorhandenen IT-Komponenten und konzipieren einen maßgeschneiderten Plan zur Abholung, Trennung und Erfassung aller Speicherlösungen und sensiblen Medien. Dabei wird Wert daraufgelegt, insbesondere die zertifizierte Datenträgervernichtung in Paderborn streng nach DIN 66399 und mit lückenloser Nachverfolgbarkeit durchzuführen.

Forschungsdaten, Projektergebnisse oder vertrauliche Korrespondenzen auf Datenträgern werden separat dokumentiert, jede Vernichtung mit individuellem Zertifikat belegt. Diese Nachweisdokumentation ist ein zentrales Asset, ob bei Fördermittelprüfungen, behördlichen Audits oder Drittmittelgebern. Zusätzlich bietet ProCoReX Europe GmbH ausführliche Beratung zu Fragen der Archivierungspflichten, Datenklassifizierung und effizienten Geräteersetzung im wissenschaftlichen Umfeld.

Nach der zertifizierten Datenträgervernichtung in Paderborn werden Wertstoffe wie Metalle und Kunststoffe gesondert recycelt, schadhafte oder ökologisch bedenkliche Bauteile separiert und umweltgerecht entsorgt. Die gesamte EDV und IT Entsorgung in Paderborn bleibt in jeder Phase nachvollziehbar – von der Inventarisierung bis zur abschließenden Revision.

Mit einem Team erfahrener Ansprechpartner, klaren Prozesswegen und branchenspezifischer Unterstützung wird ProCoReX Europe GmbH für Forschung und Wissenschaft zur ersten Adresse für datensichere, nachhaltige und rechtskonforme IT-Entsorgung in Paderborn.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-paderborn/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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