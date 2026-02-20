EDV und IT Entsorgung in Nürnberg: ProCoReX Europe GmbH setzt neue Standards bei zertifizierter Vernichtung

Sichere EDV und IT Entsorgung in Nürnberg – ProCoReX Europe GmbH kombiniert zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN 66399 mit effizienten Recyclingprozessen für ganzheitlichen Datenschutz.

Jede EDV und IT Entsorgung in Nürnberg geht weit über die reine Altgerätebeseitigung hinaus: Sie ist ein zukunftsgerichteter Baustein für die digitale Ökobilanz moderner Unternehmen und sichert Compliance ebenso wie Umweltschutz. Die ProCoReX Europe GmbH begleitet Unternehmen, Behörden und Organisationen in Nürnberg durch alle Phasen der fachgerechten Computer und PC Entsorgung – von der individuellen Erstberatung und maßgeschneiderten Planung über die sichere Abholung bis hin zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Nürnberg. Im Zentrum des Prozesses steht die konsequente Trennung von Speichermedien und anderen Hardwarekomponenten. Datenträger werden separat in individuellen Chargen erfasst, lückenlos dokumentiert und nach DIN 66399 in Spezialanlagen physisch zerstört. Der gesamte Vorgang wird transparent durchgeführt und für jede zertifizierte Datenträgervernichtung in Nürnberg erhalten Kundinnen und Kunden von ProCoReX ein rechtsgültiges Nachweisdokument, das jederzeit auditierbar und revisionssicher ist – ein wesentlicher Vorteil zur Erfüllung von internen und externen Datenschutz-, Compliance- und Prüfvorgaben. Ein weiteres zentrales Element der EDV und IT Entsorgung in Nürnberg durch ProCoReX stellt das professionelle Wertstoffmanagement dar. Hier werden Metalle, Kunststoffe und funktionstüchtige Module sortenrein aufgearbeitet und der Kreislaufwirtschaft zugeführt. Sämtliche Schadstoffe werden strukturiert erfasst, umweltgerecht entsorgt und die Prozesse für alle Beteiligten nachvollziehbar dokumentiert. Damit schafft ProCoReX eine perfekte Verbindung aus nachhaltigem Ressourcenschutz und rechtskonformer Entsorgung. Die persönliche Betreuung, individuelle Lösungsansätze sowie eine klare, verständliche Prozesskommunikation machen die ProCoReX Europe GmbH zur ersten Wahl für zuverlässige und umweltbewusste EDV und IT Entsorgung in Nürnberg – speziell für Unternehmen und Organisationen, die Wert auf eine zertifizierte Datenträgervernichtung und nachhaltige IT-Entsorgung legen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-nuernberg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-nuernberg/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.