EDV und IT Entsorgung in Kassel: ProCoReX Europe GmbH – Branchenübergreifende zertifizierte Vernichtung

Für jede Branche in Kassel: ProCoReX Europe GmbH bietet EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung, rechtssicherem Nachweis und nachhaltigem Recycling.

Jedes Unternehmen und jede Verwaltung verfügt über individuelle Anforderungen an Datenschutz, Nachweissicherheit und Umweltbewusstsein. Die ProCoReX Europe GmbH deckt diese Bedürfnisse mit maßgeschneiderten Komplettlösungen für EDV und IT Entsorgung in Kassel ab und stellt dabei die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kassel nach DIN 66399 für jede Unternehmensgröße und alle Branchen konsequent sicher. Zu Beginn einer jeden Zusammenarbeit steht eine persönliche Bedarfsanalyse, bei der sämtliche relevanten Geräte und Datenträger exakt erfasst, individuell gekennzeichnet und für den weiteren Prozess vorbereitet werden. Die sichere Abholung und der fachgerechte Transport der Altgeräte erfolgen durch speziell geschultes Personal, das eine lückenlose Dokumentation garantiert. Jeder Schritt, von der Abholung über die Lagerung bis hin zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Kassel, wird digital erfasst und rechtssicher dokumentiert, um auch bei Audits und Compliance-Prüfungen vollständige Transparenz zu gewährleisten. Die Vernichtung sämtlicher Datenträger erfolgt nach höchsten Sicherheitsstandards und ist durch ein offiziell gültiges Vernichtungszertifikat eindeutig nachweisbar. Im Anschluss an die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kassel werden alle Wertstoffe aus der EDV und IT Entsorgung sortenrein recycelt, während schadhafte Bestandteile gezielt erfasst und umweltgerecht entsorgt werden. Der gesamte Ablauf sorgt für einen nachweisbaren und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und sensibilisiert für ein zeitgemäßes Umweltmanagement in Unternehmen und Verwaltungen. Persönliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, digitale Nachweisketten sowie eine verständliche, transparente Prozesskommunikation sorgen dafür, dass die EDV und IT Entsorgung in Kassel für alle Kundengruppen – Industrie, Mittelstand, öffentliche Einrichtungen und Freiberufler – effizient, revisionssicher und nachhaltig umgesetzt werden kann. ProCoReX Europe GmbH steht dabei für eine rundum sichere, rechtlich belastbare und ressourcenschonende IT-Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Kassel.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

