EDV und IT Entsorgung in Chemnitz: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung

Für Praxen, Labore und Kliniken ist mit ProCoReX Europe GmbH die EDV und IT Entsorgung in Chemnitz inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung datenschutzkonform und revisionssicher.

Gerade im sensiblen Bereich der Medizin ist die sichere Entfernung alter Computer, Festplatten und tragbarer Geräte Pflicht. Die ProCoReX Europe GmbH bietet medizinischen Einrichtungen eine EDV und IT Entsorgung in Chemnitz, die speziell auf die Vorgaben für den Umgang mit Patientendaten zugeschnitten ist. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Chemnitz nach DIN 66399 garantiert, dass sämtliche Datenbestände revisionssicher, unwiderruflich und nachweisbar vernichtet werden.

ProCoReX sorgt für die Abholung direkt beim Kunden, fahrbare Sicherheitsbehälter und lückenlose Erfassung aller Komponenten. Jede zertifizierte Datenträgervernichtung in Chemnitz wird streng dokumentiert und nach Abschluss mit digitalem und physischem Nachweis bescheinigt. Das gewährleistet höchste Rechtssicherheit bei Kontrollen, Audits oder Nachfragen durch Datenschutzbeauftragte und Krankenkassen.

Nachhaltigkeit bleibt ein weiterer Fokus: Alle aus der EDV und IT Entsorgung in Chemnitz stammenden Wertstoffe gehen sortenrein ins Recycling, während Schadstoffe fachgerecht entfernt werden. Persönliche Ansprechpartner und vertrauliche Begleitung runden den Service ab – für eine sichere, rechtssichere und bequeme EDV und IT Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung für Heilberufe und Labore in Chemnitz.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

