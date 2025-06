Echte Word-Vorlagen statt Frickelei: wordvorlagen.com öffnet seine Schatzkammer

Auf wordvorlagen.com liegen mehr als 7000 kostenfreie Word-Dokumente bereit – vom tabellarischen Lebenslauf bis zum wasserdichten Kaufvertrag. Runterladen, anpassen, fertig.

Sie wollen mehr als nur ein schneller Download-Kick? Gerne. Wordvorlagen.com nennt sich selbst die „erste Adresse“ im deutschsprachigen Raum für komplett kostenlose Word-Vorlagen – und die Aussage wirkt nicht überzogen, wenn man sich das Sortiment ansieht: Lebensläufe, Kündigungen, Verträge, Einladungen, sogar schicke Urkunden stehen in der Auslage.

Wer gezielt durch das Regal stöbern will, springt einfach in die Rubrik Alle Word-Vorlagen.

Die Plattform merkt manchem Besucher an, dass sie von Leuten betrieben wird, die täglich selber in Word hängen. Die Dokumente sind klar strukturiert, lassen sich mit wenigen Klicks umschreiben – Beispiel gefällig? Die Vorlage „Projektziele und Vorgaben“ packt kurzfristige und langfristige Ziele sauber getrennt in ein Blatt.

Wen fünf Zeilen Text noch nicht schlauer machen, der bekommt im begleitenden Magazin praktische Anleitungen für Office-Kleinkram, etwa eine Step-by-Step-Erklärung, wie man Visitenkarten ohne Layout-Kurs hinbekommt.

Kritiker rufen jetzt: „Ach, Word-Templates gibt’s doch auch bei Microsoft Create.“ Stimmt, aber dort herrscht Englisch, die Auswahl ist global statt speziell deutsch und gratis ist längst nicht alles.

Wordvorlagen.com dagegen bleibt bei Null-Euro-Politik und verzichtet auf Abo-Fallen – schon deshalb ein seltener Vogel im Netz-Dschungel.

Dass Pressetexte selber gern in Word geschrieben werden, ist ein offenes Geheimnis. Wer es ganz bequem mag, findet sogar eigene Pressemitteilungs-Layouts bei Smartsheet, Prowly oder Canva.

Aber warum von US-Portalen runterladen, wenn wordvorlagen.com längst das Lokalpatriot-Paket liefert?

Fazit ohne Diplomatie: Wer 2025 noch seine Geschäftsbriefe über handgestrickte .docx-Rümpfe zusammenklöppelt, verschwendet ganz offiziell kostbare Lebenszeit. Zwei Minuten auf der Startseite sparen zwei Stunden Format-Gebastel. Das klingt nach Deal, nicht nach Werbung.

(Und wehe, jemand fragt jetzt nach „innovativen“ Features – wir reden hier von Vorlagen, nicht von Raumfahrt.)

