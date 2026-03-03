E WIE EINFACH erhält „Excellent Shop Award“ von Trusted Shops für 10 Jahre Zertifizierung

Der volldigitale Energieanbieter E WIE EINFACH wurde von Trusted Shops mit dem „Excellent Shop Award“ ausgezeichnet.

Köln, 03. März 2026. Der volldigitale Energieanbieter E WIE EINFACH wurde von Trusted Shops mit dem „Excellent Shop Award“ ausgezeichnet. Mit dem Siegel würdigt Trusted Shops Unternehmen, die über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren die strengen Qualitätskriterien erfüllen und ihren Kunden ein sicheres Einkaufserlebnis bieten.

Die Zertifizierung umfasst unter anderem transparente Bestellprozesse, geprüften Datenschutz, Käuferschutz sowie einen zuverlässigen Kundenservice. Für E WIE EINFACH ist die Auszeichnung ein weiterer Beleg für die nachhaltige Ausrichtung auf Servicequalität und Kundenzufriedenheit.

„Zehn Jahre Trusted-Shops-Zertifizierung sind für uns ein besonderes Qualitätsversprechen an unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH. „Gerade im Energiemarkt sind Vertrauen, Transparenz und Sicherheit entscheidend. Die Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Energie einfach und verlässlich zugänglich zu machen.“

E WIE EINFACH

E WIE EINFACH macht Energie einfach, digital und erlebbar – als volldigitaler Energievereinfacher, der den Zugang zu Energie neu denkt. Mit dem Fokus auf Digitalisierung umfasst das Angebot Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH ist unter https://www.e-wie-einfach.de/, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok sowie auf YouTube verfügbar.

Pressekontakt:

Bettina Donges

E WIE EINFACH GmbH

+49 172 2460297

presse@e-wie-einfach.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZUCKER. Kommunikation GmbH

Frau Fabienne Fischer

Torstraße 107

10119 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 24758757

web ..: https://www.zucker.berlin/de/

email : e-wie-einfach@zucker.berlin

