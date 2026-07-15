E-Rechnung sorgt weiter für Verunsicherung: SAP-Beratung veröffentlicht drei kostenlose Online-Tools

E-Rechnungspflicht, XRechnung oder ZUGFeRD: Unternehmen stehen noch immer vor praktischen Fragen. Die Consult-SK GmbH unterstützt sie jetzt mit einem kostenlosen Wissenshub und drei Online-Tools.

Minden. Seit Einführung der E-Rechnungspflicht beschäftigen viele Unternehmen dieselben Fragen: Bin ich überhaupt betroffen? Welches Format brauche ich – XRechnung oder ZUGFeRD? Und erfüllt meine Rechnung die gesetzlichen Anforderungen?

Genau daraus ist bei der Consult-SK GmbH ein neues Angebot entstanden. Das auf SAP-Finanzprozesse spezialisierte Unternehmen hat auf seiner Website einen Wissenshub rund um die E-Rechnung aufgebaut und stellt dort drei kostenlose Online-Tools zur Verfügung. Sie sollen Unternehmen dabei helfen, typische Fragestellungen ohne aufwendige Recherche oder Beratung selbst zu beantworten.

„Wir haben festgestellt, dass viele Unternehmen nicht an komplexen technischen Details scheitern, sondern an ganz grundlegenden Fragen“, sagt Stephan Kaup, Geschäftsführer der Consult-SK GmbH. „Unsere Berater haben dieselben Themen immer wieder erklärt. Deshalb haben wir dieses Wissen in Werkzeuge übertragen, die jeder kostenlos nutzen kann.“

Zum Angebot gehören ein E-Rechnungs-Check zur Einordnung der gesetzlichen Anforderungen, ein Formatfinder für die Wahl zwischen XRechnung und ZUGFeRD sowie ein Leitweg-ID-Prüfer, mit dem sich elektronische Rechnungen auf ihre formale Gültigkeit prüfen lassen. Die Anwendungen stehen kostenfrei und ohne Registrierung zur Verfügung.

Mit dem Wissenshub verfolgt Consult-SK bewusst einen anderen Ansatz als viele Softwareanbieter. Statt zunächst ein Produkt zu verkaufen, soll der Einstieg in das Thema erleichtert werden. Ergänzt werden die Tools durch Fachbeiträge, Praxisbeispiele und Hintergrundinformationen speziell für Unternehmen mit SAP-Systemen.

„Die E-Rechnung ist längst kein Zukunftsthema mehr. Trotzdem erleben wir täglich, dass Unsicherheit herrscht – gerade bei den nächsten Umsetzungsschritten“, so Kaup. „Wenn Unternehmen ihre wichtigsten Fragen in wenigen Minuten beantworten können, gewinnen sie Orientierung. Erst danach stellt sich die Frage, welche technische Lösung wirklich gebraucht wird.“

Der Wissenshub richtet sich an Unternehmen jeder Größe und wird kontinuierlich um neue Inhalte erweitert. Ziel ist es, eine zentrale Anlaufstelle für praxisnahe Informationen rund um E-Rechnung, SAP und digitale Finanzprozesse aufzubauen.

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Frau Sandra Spönemann

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