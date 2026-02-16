Dynamisches Stromtarif- und Smart Meter-Angebot von Energieversorgern auf dem Prüfstand:

Verleihung der 10. Energiewende Awards am 25. Juni 2026 bei der „The smarter E Europe“

Die Energiewende in Deutschland ist mit der bundesweiten Einführung dynamischer Stromtarife und intelligenter Stromzähler, die durch die jüngste Gesetzgebung zur Digitalisierung der Energiewirtschaft vorgeschrieben sind, in eine neue Phase eingetreten. Durch die Kopplung der Strompreise an die Echtzeitmarktbedingungen und die Ausstattung der Verbraucher mit einer modernen Messinfrastruktur sollen diese Reformen die Flexibilität verbessern, die Integration erneuerbarer Energien fördern und den Haushalten die Möglichkeit zur Kostenoptimierung bieten. In der Realität zeigt sich jedoch, dass die Bereitstellung dynamischer Stromtarife und intelligenter Stromzähler durch die Energieversorger noch nicht überall umgesetzt oder transparent gestaltet wurde. Die aktuelle Marktdynamik sowie Herausforderungen und Chancen werden bei der Verleihung der Energiewende Awards am 25. Juni 2026 auf der „The smarter E Europe“ diskutiert. Auf Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft werden zudem die herausragenden Leistungen der Energieversorger in zukunftsorientierten Bereichen gewürdigt.

Bonn, 12. Februar 2026: Bereits 2023 legte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz einen Gesetzentwurf zur Neubelebung der Digitalisierung der Energiewende vor, der auf die Modernisierung des Stromsystems und die Beschleunigung der flächendeckenden Einführung intelligenter Stromzähler (Smart Meter) abzielt. Der Vorschlag enthielt Bestimmungen zur Beschleunigung der Einführung dynamischer Stromtarife, um die Nutzung intelligenter Stromzähler für Verbraucher finanziell attraktiver zu machen1). Im Jahr 2025 bekräftigte der Bundestag, dass die Einführung intelligenter Stromzähler nach wie vor ein zentraler Pfeiler der Digitalisierung der Energiewende ist2), was die anhaltende politische Bedeutung der Einführung und Systemintegration widerspiegelt. Dies folgt der grundlegenden Überarbeitung, Vereinfachung und Straffung des Rechtsrahmens für intelligente Stromzähler im Mai 2023, die klarere Regeln und eine solidere Grundlage für die landesweite Umsetzung schuf3).

Dynamische Tarife sollen Verbraucher dazu animieren, ihren Stromverbrauch auf Zeiten mit geringer Nachfrage oder hoher Erzeugung aus erneuerbaren Energien zu verlagern, um so das Stromnetz auszugleichen und die Gesamtsystemkosten zu senken. Seit dem 01. Januar 2025 sind Energieversorger in Deutschland gesetzlich verpflichtet, allen Kunden mit intelligenten Stromzählern dynamische oder variable Tarife anzubieten4), um Haushalte dabei zu unterstützen, auf Marktpreissignale zu reagieren und Flexibilitätsoptionen wie Wärmepumpen und das Laden von Elektrofahrzeugen zu nutzen.

Intelligente Stromzähler bilden das technische Rückgrat dieses Wandels. Nach Gesetzesänderungen, die den Einsatz beschleunigen sollen, sieht das Smart-Meter-Gesetz eine schrittweise Einführung bis 2032 vor, mit verbindlichen Zielen von mindestens 20% der geeigneten Messstellen bis Ende 2025, 50% bis 2028 und 95% bis 2030 5). Intelligente Stromzähler liefern hochauflösende Verbrauchsdaten und sichere Kommunikationskanäle, die eine dynamische Preisgestaltung, ein fortschrittliches Energiemanagement und eine integrierte Überwachung von Strom, Heizung, Gas und Wasser ermöglichen.

Trotz gesetzlicher Vorgaben und regulatorischer Unterstützung bleiben Herausforderungen bestehen. Die landesweite Einführung hat sich im Vergleich zu früheren Jahren beschleunigt, aber die Preisgrenzen und Kostenbelastungen für optionale Installationen wurden nach oben angepasst, was bei Verbraucherschützern Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit und Akzeptanz hervorruft. Die öffentliche Debatte zeigt, dass zwar viele Haushalte die Technologie der intelligenten Stromzähler grundsätzlich unterstützen, aber Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Kostentransparenz und technischer Komplexität eine breitere Akzeptanz verlangsamen könnten6).

Die effektive Einbindung dynamischer Tarife und intelligenter Stromzählerfunktionen in das Portfolio von Energiedienstleistungen ist daher nicht nur eine technische Aufgabe, sondern auch eine Frage der Einbindung und Aufklärung der Verbraucher. Lokale Stadtwerke spielen in diesem Zusammenhang eine besonders wichtige Rolle, da sie oft die engsten Kundenbeziehungen pflegen und durch transparente Kommunikation, maßgeschneiderte Dienstleistungen und gemeindebasierte Öffentlichkeitsarbeit Vertrauen aufbauen können. Laut der Verbraucherzentrale Bundesverband7) ist das Bewusstsein für dynamische Preisgestaltung und die praktischen Vorteile intelligenter Stromzähler bei vielen Endkunden nach wie vor begrenzt. Dies unterstreicht die Rolle, die Energieversorger in den Bereichen Kommunikation, Vertrauensbildung und Produktinnovation übernehmen müssen.

Durch die Ausweitung der Analyse auf dynamische Tarife und die Integration intelligenter Stromzähler passt der Energiewende Award seine Methodik noch besser an die Realitäten eines sich wandelnden Energiesystems an. Die Auszeichnung, die gemeinsam von EUPD Research und The smarter E Europe initiiert wurde und 2026 zum zehnten Mal in Folge verliehen wird, würdigt diejenigen Energieversorger, die über die reine Einhaltung von Vorschriften hinausgehen und zukunftsorientierte Dienstleistungen anbieten, die Verbraucher stärken und die Energiewende insgesamt unterstützen. Neben einer detaillierten Analyse mehrerer Kriterien in relevanten Zukunftsbereichen in der DACH-Region werden mit dem Award zum dritten Mal in Folge Energieversorger aus Dänemark, Frankreich und Italien ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde der Award zudem erweitert, um auch vorbildliche Aktivitäten von Stadtwerken im Bereich der Energiewende in Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen und Spanien auszuzeichnen. Dadurch kann ein noch umfassenderes Bild der Innovationen und Nachhaltigkeit in Europa aufgezeigt werden.

Energiewende Award für Energieversorger

Am 25. Juni 2026 findet die 10. Verleihung des Energiewende Awards im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, in München (The smarter E Forum, Halle C5, Stand C5.550) statt. Bei dieser Veranstaltung werden die innovativsten Energieversorger gefeiert und geehrt, die außergewöhnliches Engagement und Fortschritte bei der Förderung der Energiewende gezeigt haben.

Weitere Informationen zum Energiewende Award finden Sie unter www.energiewende-award.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Saif Islam (+49 (0) 228 504 36-20, islam[at]energiewende-award.de), Giulia Lohmar (+49 (0) 228 50435-34, g.lohmar[at]eupd-research.com) oder an Kim Wiersberg (+49 (0) 228 50435-55, k.wiersberg[at]eupd-research.com).

Weitere Informationen zur The smarter E Europe finden Sie unter www.thesmartere.de.

Über die EUPD Group

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelt die EUPD Group innovative, integrierte Lösungen für nachhaltig orientierte Unternehmen. Mit unseren datenbasierten Marktforschungs- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Energie, Soziales und ESG führen wir Unternehmen zum Erfolg.

