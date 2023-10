Durch unseren Service können Sie sich zügig und einfach vom Rechner Ausschuss befreien

Unter Zuhilfenahme von uns bleibt Ihnen eine Plage erspart. Wir holen Ihre Rechner und werden selbige fachgerecht vernichten, das allumfassend umsonst, probieren Sie es einfach für sich aus.

Bei uns haben Sie es leicht, denn wir bieten die kostenfreie Rechner Abfallentsorgung in Niederkassel an. Unser Entsorgungsbetrieb ist schon sehr bekannt und das nicht ohne Grund. Wir entfernen all Ihre Daten fachmännisch, Sie bekommen darüber auch ein Zertifikat. Zuerst werden die Daten zerstört, dann die Datenträger überschrieben. Niemand kann die Datenansammlung noch einmal herstellen. Aber das ist längst nicht alles, was unser Fachbetrieb Ihnen bieten kann.

Unsere Elektroschrott Entsorgung in Niederkassel hat durchgehend das Ökosystem im Fokus. Wir verwerten Rechner, Drucker und mehr, wieder. Über die Wiederaufbereitung können wir unseren Service unentgeltlich bieten. Wir erwerben unser Einkommen durch die Wiederverwertung. Durch unserem Service wird die Umwelt geschont, statt geschädigt, wenn Computer Kladderadatsch entsorgt werden muss. Wir lassen jedes Jahr Bäumchen pflanzen, um die Umwelt weiter zu schonen. Fortlaufend im Oktober lassen wir für jedes 100. Gerät, das wir abtransportieren, einen Baum einpflanzen. Mit uns und Ihrer Unterstützung, können so mehrere Bäume heranwachsen, sehen Sie das auf unserer Website. Dort können Sie sonstige Infos über uns bekommen. Lassen Sie sich von unserem Service hinreißen. Sie zahlen keinen Cent, tun etwas für das Ökosystem und müssen sich dessen ungeachtet nicht mühen, um sich von Ihrem IT Ausschuss zu trennen. Wenn Sie überzeugt sind, können Sie rund um die Uhr Kontakt zu unserem Service aufnehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-niederkassel.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-niederkassel.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.