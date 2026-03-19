Du bist richtig. Über psychologische Sicherheit als Grundhaltung

Psychologische Sicherheit ist das Führungsthema der Stunde. Sascha Büttner zeigt, warum sie mit einer Grundhaltung beginnt – und was das für Führungskräfte bedeutet.

Psychological Safety hat sich als Führungsthema etabliert. Googles Project Aristotle identifizierte das Phänomen 2012 als den entscheidenden Faktor für Teamleistung – wichtiger als individuelle Fähigkeiten, Seniorität oder Teamzusammensetzung. Über 180 Teams wurden analysiert; das Ergebnis war eindeutig. McKinsey zählt psychologische Sicherheit zu den verlässlichsten Prädiktoren für Produktivität, Qualität und Innovation. Gartner führt sie regelmäßig unter den Top-Prioritäten für Führungskräfteentwicklung.

Die Befunde sind konsistent: Teams, in denen Fehler besprochen werden können, Fragen willkommen sind und Widerspruch gehört wird, erbringen messbar bessere Ergebnisse. Nur 26 Prozent der Führungskräfte zeigen laut McKinsey Verhaltensweisen, die psychologische Sicherheit aktiv fördern. Das Thema verdient Aufmerksamkeit.

Psychologische Sicherheit hat eine Wurzel, die in der Haltung liegt. Sie entsteht dort, wo der Gesprächspartner spürt: Hier bin ich richtig. Hier muss ich mich nicht erst beweisen. Diese Erfahrung hängt an der Art, wie eine Führungsperson einem anderen Menschen begegnet – an Präsenz, Aufmerksamkeit, Grundvertrauen.

Sascha Büttner, systemisch-daoistischer Coach und Gründer von Sascha Büttner Coaching in Limburg an der Lahn, arbeitet seit fast drei Jahrzehnten mit Führungskräften aus diesem Grundverständnis heraus. Seine Haltung – „Du bist richtig“ – gründet auf einer einfachen Überzeugung: Menschen verfügen über die Ressourcen, die sie für die gewünschte Veränderung brauchen. Sascha Büttner gestaltet und begleitet sie durch diesen Prozess.

In seinem Buch _Im Fragen wohnen_ entwickelt Büttner eine Praxis, die auf maieutischen Fragen basiert. Die Wirkung entfaltet sich im Raum zwischen Frage und Antwort – dort, wo etwas aufgeht, das vorher verborgen war. Das Buch ist erhältlich unter saschabuettner.com/buecher.

„Psychologische Sicherheit beginnt mit der Grundhaltung, mit der ich einem Menschen begegne. Das lässt sich erleben – und lernen“, sagt Büttner.

Weitere Informationen und Gesprächsangebot: www.saschabuettner.com

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Sascha Büttner arbeitet seit fast dreißig Jahren als Coach, vorwiegend mit Führungskräften, Unternehmern und Entscheidern. Sein Ansatz verbindet systemisches Coaching mit östlicher Philosophie und der maieutischen Methode – der Kunst, durch Fragen Erkenntnis ans Licht zu bringen. Er ist Mitglied im Deutschen Fachverband Coaching (DFC) und Autor mehrerer Bücher zum Thema Coaching und Lebensführung.

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