DSGVO-konformes Eventmanagement – vom Anmeldeformular bis zur Löschung

Nach dem Event beginnt oft der schwierigste Teil: Was passiert mit den Teilnehmerdaten? Warum Datenschutz, klare Zuständigkeiten und durchgängige Prozesse jetzt entscheidend werden.

Der letzte Gast ist gegangen – aber seine Daten sind noch da

Berlin 15.09.2026 – Die Veranstaltung ist vorbei, die letzten Gäste sind gegangen, das Catering baut ab und das Organisationsteam beginnt mit der Nachbereitung. Was dabei leicht aus dem Blick gerät: Die Teilnehmerdaten sind noch da.

Sie liegen in der Eventsoftware, in exportierten Listen, beim Check-in, möglicherweise bei externen Dienstleistern oder bereits im CRM-System. Und genau hier zeigt sich, wie gut ein Veranstaltungsprozess tatsächlich organisiert ist.

Teilnehmerdaten begleiten das gesamte Event

Schon mit der Anmeldung beginnt die Verarbeitung personenbezogener Daten. Neben Namen und Kontaktdaten kommen je nach Veranstaltung weitere Informationen hinzu: Workshop-Auswahl, Essenswünsche, Begleitpersonen oder besondere Anforderungen.

Während der Veranstaltung entstehen weitere Daten. Wer ist tatsächlich erschienen? Wer wurde eingecheckt? Welche Programmpunkte wurden gebucht? Gibt es Foto- oder Videoaufnahmen?

Auch nach dem Event werden Daten häufig noch benötigt – für Auswertungen, Follow-ups oder die weitere Kommunikation mit Teilnehmenden.

Deshalb sollte die Frage, was mit diesen Daten geschieht, nicht erst nach der Veranstaltung gestellt werden.

Wenn Daten an vielen Stellen liegen

In der Praxis entstehen während der Organisation schnell mehrere Datenbestände. Eine Teilnehmerliste wird an das Catering weitergegeben, eine andere für den Empfang genutzt, eine weitere für den Badge-Druck exportiert. Externe Dienstleister benötigen ebenfalls Informationen, und einzelne Dateien werden auf lokalen Rechnern gespeichert.

Solange die Veranstaltung läuft, funktioniert das häufig problemlos. Danach wird es schwieriger, den Überblick zu behalten.

Welche Datei ist noch aktuell? Wer hat Zugriff darauf? Welche Daten liegen bei Dienstleistern? Welche Informationen müssen gelöscht werden und welche dürfen noch gespeichert bleiben?

Je mehr Kopien entstehen, desto aufwendiger wird die Nachbereitung.

Nicht alle Daten müssen sofort gelöscht werden

DSGVO-konformes Eventmanagement bedeutet nicht, sämtliche Informationen unmittelbar nach Veranstaltungsende zu entfernen.

Entscheidend ist, zu welchem Zweck die Daten erhoben wurden und wie lange sie dafür benötigt werden. Manche Informationen müssen noch für die organisatorische Abwicklung vorgehalten werden, andere möglicherweise aus rechtlichen oder vertraglichen Gründen. Für eine spätere werbliche Ansprache gelten wiederum andere Voraussetzungen.

Sinnvoll ist deshalb, schon vor der Veranstaltung festzulegen, welche Daten benötigt werden, wer darauf zugreifen darf, wie lange sie gespeichert werden und wann eine Löschung oder Anonymisierung erfolgen soll. Auch externe Dienstleister und Datenexporte sollten dabei berücksichtigt werden.

Zentrale Datenhaltung schafft Übersicht

Ein durchgängiges Teilnehmermanagement kann diese Prozesse deutlich vereinfachen. Werden Daten zentral gepflegt, müssen sie nicht für jeden Arbeitsschritt erneut exportiert und verteilt werden. Änderungen bleiben nachvollziehbar, Zugriffsrechte lassen sich klarer steuern und auch die Nachbereitung erfolgt auf einer einheitlichen Datenbasis.

Integrierte Eventmanagement-Plattformen wie astendo eventXperience verbinden dafür Registrierung, Teilnehmerverwaltung, Check-in und Auswertung in einem System. Bestehende Anwendungen wie CRM-Lösungen können über Schnittstellen angebunden werden.

Das reduziert nicht nur den Verwaltungsaufwand. Es erleichtert auch den verantwortungsvollen Umgang mit Teilnehmerdaten über den gesamten Veranstaltungsprozess hinweg.

Die Veranstaltung endet nicht mit dem letzten Gast

Professionelles Eventmanagement endet deshalb nicht an der Ausgangstür. Erst wenn geklärt ist, welche Daten noch benötigt werden, wo sie gespeichert sind und was anschließend mit ihnen geschieht, ist auch der organisatorische Prozess wirklich abgeschlossen.

Denn eine gute Veranstaltung hinterlässt Eindrücke – aber möglichst keine unnötigen Datenkopien.

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Die astendo GmbH entwickelt seit über 20 Jahren leistungsstarke Business-Software – made & hosted in Germany. Wir unterstützen Organisationen dabei, ihre Kunden-, Event- und Geschäftsprozesse strukturiert, sicher und skalierbar zu steuern.

Unser Fokus liegt auf CRM-Systemen, Event- und Teilnehmermanagement sowie Warenwirtschaft und Prozessintegration. Dabei verstehen wir Software nicht als isoliertes Tool, sondern als strategische Infrastruktur, die Prozesse verbindet, Daten zentralisiert und Teams entlastet.

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Datenschutz, Sicherheit und Verlässlichkeit sind für uns keine Marketingbegriffe, sondern Grundlage unserer Arbeit. Hosting in Deutschland, DSGVO-konforme Prozesse sowie ISO 9001-, ISO 27001- und ISO 27701-Zertifizierungen stehen für unseren Qualitätsanspruch. Gleichzeitig setzen wir auf nachhaltige, klimabewusste Infrastruktur und langfristige Partnerschaften.

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