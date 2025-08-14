Droplane startet mit energiegeladener Tanz- & Lifestyle-Kollektion

Ab sofort erhältlich: DomiMoves x Droplane – Streetwear mit Tanz, Energie & Herz.

Der Startschuss für Droplane ist gefallen – und gleich zum Launch gibt es einen echten Knaller: Die erste limitierte Kollektion von DomiMoves ist ab sofort online.

DomiMoves bringt mit Droplane ihre erste eigene Streetwear- und Lifestyle-Linie auf den Markt. Das Besondere: Die Stückzahl ist streng limitiert und es wird keine Nachproduktion geben. Wer also ein Teil haben will, muss schnell sein.

Über die Kollektion:

Die DomiMoves-Kollektion ist eine Liebeserklärung an Bewegung, Musik und positive Vibes.

Die Designs verbinden Lateinamerikanische Lebensfreude mit urbanem Streetwear-Style.

Hoodies & Sweater mit energiegeladenen Motiven

Bequeme Schnitte für Tanz, Workout oder Alltag

Nachhaltig produziert mit hochwertigen Materialien

Farben: kräftiges Schwarz, dynamisches Weiß, Akzentfarben im Signature-Stil von DomiMoves

Warum dieser Drop besonders ist:

Nur wenige Stücke verfügbar – wenn weg, dann weg.

Jedes Teil ein Statement: „Trag den Rhythmus, fühl die Energie.“

Direkter Support für DomiMoves und ihre Community.

Exklusiv über Droplane – nicht im Handel erhältlich.

Droplane – die Bühne für Creator:

Mit diesem ersten Drop zeigt Droplane, wie Creator ihre Ideen ohne Risiko umsetzen können.

Vom Design über die Produktion bis hin zum Versand übernimmt Droplane alles – Creator können sich voll auf ihre Community konzentrieren.

Käufer wiederum bekommen authentische Produkte mit echter Geschichte.

„Der Launch mit DomiMoves zeigt genau, wofür Droplane steht: limitierte Kollektionen, starke Stories und 100 % Creator-Fokus“, sagt der Gründer von Droplane.

Jetzt bestellen – bevor es zu spät ist

Die DomiMoves-Kollektion ist ab sofort erhältlich unter: droplane.eu/domimoves

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

domimoves

Herr Jose Rodriguez

Seckbacher Landstraße 17

60389 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +4917642946846

web ..: http://www.droplane.eu

email : jose.rodri3006@gmail.com

