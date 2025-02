Dr. Claudia Thorn erhält begehrten Experten Award in Hamburg

Hamburg,6.2.2025 – Große Ehre für Dr. Claudia Thorn: Die renommierte Ärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt TCM wurde in Hamburg mit dem hoch angesehenen Experten Award ausgezeichnet.

Die mehrköpfige Fachjury ehrte sie für ihren herausragenden Auftritt beim Expertenkongress sowie für ihren erfolgreichen Live-TV-Auftritt im Hamburger Lokalfernsehen.

Der Experten Award wird nur an absolute Spitzenkräfte ihres Fachgebiets verliehen und gilt als eine der begehrtesten Auszeichnungen für Fachleute, die mit ihrer Expertise und Innovationskraft Maßstäbe setzen. Dr. Thorn überzeugte mit ihrer tiefgehenden Fachkenntnis, ihrer einzigartigen Glow & Grow-Methode sowie ihrem leidenschaftlichen Engagement für die Gesundheit von Frauen in den Wechseljahren.

Ein Preis für exzellente Expertise

„Diese Auszeichnung zeigt, dass das Thema Frauengesundheit – insbesondere die Wechseljahre – endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient“, erklärt Dr. Thorn. „Mein Ziel ist es, Frauen mit Wissen und praktischen Strategien zu unterstützen, damit sie diese Lebensphase als Chance für neues Wohlbefinden und Energie erleben.“

Ihre Kombination aus Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM), moderner Wissenschaft und ganzheitlicher Gesundheitsstrategie macht sie zu einer gefragten Expertin. Ihr TV-Auftritt in Hamburg unterstrich ihre Mission, Frauengesundheit neu zu denken und den gesellschaftlichen Blick auf die Wechseljahre positiv zu verändern.

Eine Karriere mit internationaler Strahlkraft

Dr. Claudia Thorn gilt als eine der führenden Stimmen für ganzheitliche Frauengesundheit und ist auf internationalen Bühnen präsent. Ihre jüngste Auszeichnung bestätigt ihre außergewöhnliche Kompetenz und ihr Engagement, Frauen mit fundierten medizinischen und lebensnahen Lösungen zu begleiten.

Der Gewinn des Experten Awards in Hamburg markiert einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere und stärkt ihre Position als Top-Expertin im Bereich Wechseljahre, Hormonbalance und Better Aging.

Über Dr. Claudia Thorn

Dr. Claudia Thorn ist Ärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt TCM und eine führende Expertin für ganzheitliche Frauengesundheit. Als Gründerin einer innovativen Plattform, die Onlinekurse, hochwertige TCM-Produkte und Kosmetik vereint, setzt sie neue Maßstäbe in der Kombination aus traditionellem Wissen und moderner Medizin. Ihr Ziel ist es, Frauen zu helfen, die Wechseljahre als kraftvolle und positive Lebensphase zu erleben.

