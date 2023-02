Dimapax ist der Ansprechpartner für Verpackungsmaterial jeglicher Art.

Seit 2015 bietet DimaPax aus Berlin eine große Auswahl an hochwertigen Verpackungen und Zubehör. Innerhalb dieser kurzen Zeit konnte das Unternehmen bereits einen großen Kundenstamm von über 10.000 Gewerbekunden aus den unterschiedlichsten Branchen aufbauen. Mittlerweile gibt es neben Verpackungen auch Büromaterial im Sortiment.

DimaPax ist spezialisiert auf Verpackungsmittel und bietet jede erdenkliche Art von Verpackung aus Papier oder Kartonage an: Briefumschläge, Schachteln, Falt- oder Automatikkartons verschiedener Größen oder Umzugskartons. Zusätzlich gibt es alles an Zubehör, das man für den Verpackungsprozess benötigt: Cuttermesser, Klebebänder und Abroller, Füllmaterial, Folien und vieles mehr.

Das Verpackungsmaterial kann nicht nur online, sondern auch in der eigenen Filiale in Berlin bezogen werden. Vor Ort kann man sich von der Qualität der Produkte überzeugen und diese direkt mitnehmen. Bestellungen, die bis 14 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versandt.

Die Kartonagen werden von DimaPax in eigener Produktion gefertigt, um eine dauerhaft gute Qualität zu gewährleisten. Durch den Verzicht auf Zukauf können die Produkte zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis verkauft werden. Staffelpreise ermöglichen einen weiteren Rabatt beim Kauf von größeren Mengen. Außerdem gibt es regelmäßig verschiedene Rabatt- und Gutscheincodes für Neu- und Bestandskunden.

Durch die eigene Produktion ist es möglich, bei DimaPax Kartonagen nach Maß zu bekommen. Diese können zusätzlich mit einem individuellen Druckmotiv bestellt werden.

Auch bei DimaPax spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Unternehmen, die ebenfalls Wert darauf legen, können passende Verpackungsmaterialien erwerben. Es gibt verschiedene Produkte, bei denen die typischen Plastikbestandteile aus Papier ersetzt sind, wie beispielsweise gepolsterte Versandtaschen, in denen Recyclingpapier anstelle von Luftpolsterfolie verwendet wird.

Durch die Verwendung von Graskarton kann die Umwelt unterstützt werden. Das Material besteht aus Gras und Altpapier und benötigt für die Herstellung weniger Ressourcen wie Wasser oder Energie.

Seit Kurzem können bei DimaPax auch Büromaterialien wie Aktenordner oder Versandtaschen erworben werden. Das Sortiment wird ständig erweitert, um alles Nötige für Sendungen aus einer Hand anbieten zu können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DimaPax GmbH

Herr Dmitri Hering

Gärtnerstr. 17-18

13055 Berlin

Deutschland

fon ..: 03031165122

web ..: https://dimapax.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Verpackungen aller Art von DimaPax: Für jedes Produkt haben wir die richtige Verpackung Wir sind ein relativ junges Unternehmen und vertreiben seit 2015 Verpackungsmittel. Mittlerweile beliefern wir über 10.000 Gewerbekunden aus Handel, Industrie und Behörden mit hochwertigen Verpackungen. Für unseren Erfolg sprechen das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis als auch der möglichst sofortiger Versand der Ware. In unserem neuen WebShop finden Sie über 100 Verpackungsmittel für Versand, Lager und Büro. Kartonagen fertigen wir in eigener Produktionshalle, so dass wir einen sehr guten Preis, als auch eine ständige Kontrolle der Qualität gewährleisten können. Bei DimaPax finden sicher auch Sie was. Wir freuen Uns auf Sie!

Pressekontakt:

DimaPax GmbH

Herr Dmitri Hering

Gärtnerstr. 17-18

13055 Berlin

fon ..: 03031165122

web ..: https://dimapax.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.