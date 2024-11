Digiwerkstatt zu Gast beim Podcast Handwerk Next

„Wie kann das Handwerk Automatisierung für sich nutzen?“, das war das Thema des Podcasts von Juliane & Tim bei dem André Voller, Geschäftsführer der DigiWerkstatt 4.B GmbH zu Gast war.

Podcast & Wine: Das bedeutet eine spannende Gesprächsrunde vor Publikum in angenehmer Atmosphäre, veranstaltet von den Machern von Handwerk Next. Am 6. November war der Geschäftsführer der DigiWerkstatt 4.B GmbH im gemütlichen Dreiraum Coworking in Korbach dabei. Während der Veranstaltung, in der sich alles um KI und Automatisierung im Handwerk drehte, brachte er viele Beispiele aus der Praxis und kam damit gut beim Publikum an. Bei Juliane & Tim sowie dem Publikum, „das den Abend so inspirierend gemacht hat“, bedankte er sich.

Automatisierung fürs Handwerk nutzen

Wie kann Handwerk Automatisierung für sich nutzen? Über dieses Thema sprach Voller in der Livesendung der Podcaster Juiane & Tim. „Wir haben anhand von Praxisbeispielen gezeigt, wie sich Prozesse im Handwerk mit Low-Code-Plattformen schnell und effektiv automatisieren lassen“, sagte Voller im Rückblick auf die Podcast-Aufzeichnung. „Unter anderem ging es um die Themen: Automatisierte Baustellenberichte, Dokumentation per Spracheingabe, Digitale Checklisten und Automatische E-Mail-Antworten.“ Auch darüber, wie man Nachunternehmerverträge unkompliziert anstoßen kann, sprach Voller. „Es ist alles machbar und schneller als viele denken“, sagte er, nachdem er ganz konkrete Lösungen aufgezeigt und erklärt hatte.

Automatisierung in vier Schritten angehen

Denn der KI-Hype bringt ungenutzte Potenziale ans Licht und bietet viele Chancen für die Handwerksunternehmen. Das erlebt das Team der Digiwerkstatt immer wieder in den täglichen Projekten. Laut Voller kann dieses Handeln in den Unternehmen in vier Schritten ablaufen. Zunächst sollten die Prozesse analysiert werden, um zu beurteilen, wo der Aufwand und wo die Potentiale stecken. Im Anschluss startet das Unternehmen am besten ein Pilotprojekt ganz nach dem Motto: Klein anfangen, großes bewirken. Nach dem Pilotprojekt kann schrittweise automatisiert werden, um Effizienz zu erreichen. Und am Ende heißt es, Erfolge ausweiten und Zukunft sichern. „Auf diese Weise stellen sich erste Erfolge schnell ein und das Projekt Automatisierung können die Firmen dabei nach und nach angehen“, so die Einschätzung des erfahrenen Digitalisierungs-Beraters.

André Voller zeigt Handwerksbetrieben Möglichkeiten auf

„Mir ist es wichtig, dass die Handwerksbetriebe bei ihrer Automatisierung schnelle Erfolge sehen“, sagt André Voller. „Außerdem bin ich jemand, der Möglichkeiten aufzeigt, und diese mit den Erfahrungen der Kunden verbindet. Oft merken diese dann, wie viel in ihrem Unternehmen möglich ist.“ Mit seinem Team steht André Voller als Prozessbegleiter und Sparringspartner bereit. Er besitzt viel Erfahrung im Bereich der Beratung und Begleitung von digitalen Prozessen und der Automatisierung. In den letzten Jahren hat er gemeinsam mit den Kunden in der Digiwerkstatt die Digitalisierung im Handwerk vorangebracht. Sein Appell ist: „Keine Ausreden mehr – packen wir’s an! Die Tools sind da, die Ideen auch. Es braucht nur eins: Den ersten Schritt. – Handwerk heißt machen, also machen wir die Prozesse smarter.“

Weitere Informationen zur Digiwerkstatt, den Leistungen und Erfolgsgeschichten gibt es online www.digiwerkstatt4b.de. Der Podcast ist auf Spotify erschienen: https://open.spotify.com/episode/4eLiwO0ym6rc4NuLnoxuBQ?si=ZG-EN1ptQcqOJcDxPfPMOg

