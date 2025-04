Digitaler Parkinson-Lotse wird in weitere Regionen ausgerollt

Hilde-Ulrichs-Stiftung erweitert innovatives Informationsangebot

Die Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinsonforschung setzt den nächsten Meilenstein in der digitalen Versorgung von Menschen mit Parkinson und ihren Angehörigen: Nach erfolgreicher Pilotphase wird der Roll-out des Parkinson-Lotsen ab April 2025 um fünf weitere Regionen im Parkinson Netzwerk Deutschland (PND) erweitert.

Mehrmonatige Pilotphase erfolgreich abgeschlossen

Der Parkinson-Lotse ist ein digitaler Versorgeratlas und eine Online-Plattform für nicht-medikamentöse Therapien, die Betroffenen sowie Angehörigen dabei helfen, passende Therapie- und Unterstützungsangebote in ihrer Nähe zu finden. Seit dem Pilotstart im November 2024 wurde die Plattform in ausgewählten Regionen umfassend getestet und intensiv evaluiert. Diese Testphase endete am 31. März 2025 mit erfreulichen Ergebnissen und vielfacher positiver Resonanz.

Erweiterung um fünf neue PND-Netzwerke

Mit dem geplanten Roll-out wird der Parkinson-Lotse neben Parkinson Netzwerk Ruhr Nord, Parkinsonnetz Münsterland und Parkinsonnetz Osnabrück künftig in fünf weiteren Netzwerken verfügbar sein. Zugleich wird der digitale Versorgeratlas direkt in die Online-Auftritte der regionalen PND-Netzwerke integriert. Dieses garantiert den barrierefreien Zugang zu allen Informationen und trägt damit dazu bei, die nicht-medikamentöse Versorgung für Menschen mit Parkinson flächendeckend zu verbessern. Alle im Versorgeratlas aufgeführten Anbieter erfüllen die Qualitätsstandards der PND-Netzwerke zur Bereitstellung anerkannter Parkinsontherapien.

Langfristiges Ziel: bundesweite Verfügbarkeit

„Unser Ziel ist und bleibt es, den Parkinson-Lotsen schrittweise über alle PND-Netzwerke bundesweit auszurollen“, erklärt Avner Shahal, Projektleiter und Vorstandsmitglied der Hilde-Ulrichs-Stiftung. „Die positiven Rückmeldungen aus der Pilotphase zeigen, wie wichtig eine digitale, qualifizierte und leicht zugängliche Orientierungshilfe für Menschen mit Parkinson ist.“

Der Parkinson-Lotse ist ein kostenfreies Angebot und wurde von der Hilde-Ulrichs-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Parkinson Netzwerke Deutschland e.V. (PND) ins Leben gerufen.

Der Parkinson-Lotse im Netz: https://www.aktive-parkinsonstiftung.de/parkinson-lotse

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinsonforschung

Herr Avner Shahal

Postfach 70 04 32

60554 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 – 67 77 80 21

web ..: https://www.aktive-parkinsonstiftung.de/

email : kontakt@aktive-parkinsonstiftung.de

Über die Hilde-Ulrichs-Stiftung:

Die Hilde-Ulrichs-Stiftung (HUS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine unabhängige Beratungs- und Anlaufstelle für Parkinson-Erkrankte. Als erste private Stiftung in Deutschland förderte sie die Erforschung nicht-medikamentöser Behandlungsmethoden, ebenso wie die Anpassung von Sportaktivitäten und Bewegungstherapien an die Erfordernisse der Erkrankung. Parkinson erkrankten Menschen sollen darüber ermutigt und unterstützt werden, möglichst lange beweglich zu bleiben und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Im zweijährlichen Turnus vergibt die HUS seit 1998 ihren mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Hilde-Ulrichs-Stiftungspreis. Der Preis geht an Personen und/oder Institutionen, die durch ihre Projekte die Eigenverantwortung von Parkinson-Patienten fördern oder neue Alternativen zu herkömmlichen Therapien entwickeln.

Pressekontakt:

Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinsonforschung

Herr Avner Shahal

Postfach 70 04 32

60554 Frankfurt am Main

fon ..: 069 – 67 77 80 21

web ..: https://www.aktive-parkinsonstiftung.de/

email : kontakt@aktive-parkinsonstiftung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.