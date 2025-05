Digitaler Dialog zur Künstlichen Intelligenz geht in die zweite Runde: KI-Stammtisch II

Künstliche Intelligenz verstehen, mitreden, mitgestalten:

Am Dienstag, den 01. Juli 2025, lädt das KI-Trainingszentrum.com erneut zum interaktiven KI-Stammtisch ein.

Veranstalter: KI-Trainingszentrum.com

Datum: Dienstag, 01.07.2025

Uhrzeit: 19:30 – 21:00 Uhr

Ort: Online (nach Anmeldung per E-Mail)

E-Mail: info@KI-Stammtisch.de

Web: www.ki-trainingszentrum.com

Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern prägt zunehmend unseren Alltag – von Sprachassistenten über medizinische Diagnostik bis hin zu autonomen Systemen in Industrie und Mobilität. Doch wie genau funktioniert KI eigentlich? Was bedeuten diese Entwicklungen für unsere Gesellschaft, unseren Arbeitsplatz, unsere Bildung? Und wie können wir den technologischen Wandel aktiv mitgestalten?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert der KI-Stammtisch II des KI-Trainingszentrum.com, der am Dienstag, den 01. Juli 2025, erneut in Form einer interaktiven Online-Veranstaltung stattfindet. Zwischen 19:30 und 21:00 Uhr erwartet die Teilnehmenden ein facettenreicher Abend voller Impulse, Austausch und spannender Diskussionen rund um Künstliche Intelligenz und digitale Zukunftsthemen.

Zwei Keynotes – viele Perspektiven

Kernstück des Abends sind zwei praxisnahe Kurzvorträge aus unterschiedlichen Fachrichtungen, die aktuelle Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen im Umgang mit KI aufzeigen. Dabei stehen nicht nur technische Aspekte im Vordergrund, sondern auch wirtschaftliche, ethische und gesellschaftliche Fragestellungen. Die Vortragenden bringen Erfahrungswissen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung mit und wollen insbesondere zur Diskussion anregen.

Ein Stammtisch für alle – niedrigschwellig und offen

Das Format richtet sich ausdrücklich an ein breites Publikum: Eingeladen sind sowohl Fachleute als auch interessierte Laien, unabhängig von Branche oder Vorwissen. Ob Entwickler, Führungskraft, Studierende, Lehrkräfte, Forschende oder technologieinteressierte Bürgerinnen und Bürger – der KI-Stammtisch II bietet einen niedrigschwelligen Zugang zum Thema und setzt auf Verständlichkeit, Inspiration und Vernetzung.

Interaktiver Austausch und virtuelle Begegnungen

Anders als bei klassischen Webinaren liegt der Fokus nicht auf reiner Wissensvermittlung, sondern auf gegenseitigem Austausch auf Augenhöhe. In anschließenden Fragerunden und optionalen Breakout-Sessions können die Teilnehmenden eigene Fragen stellen, Meinungen austauschen und sich untereinander vernetzen. Das Ziel: ein lebendiger Dialog, der Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenbringt.

Dank des digitalen Formats ist die Teilnahme ortsunabhängig möglich – ein Vorteil, der insbesondere den überregionalen Austausch im deutschsprachigen Raum fördert.

Brücke zwischen Technik, Bildung und Gesellschaft

Mit Veranstaltungen wie dem KI-Stammtisch verfolgt das KI-Trainingszentrum.com die Vision, Künstliche Intelligenz verständlich und zugänglich zu machen. In einer Zeit, in der Technologie viele Lebensbereiche durchdringt, will das Zentrum Kompetenzaufbau, Orientierung und kritisches Denken fördern – jenseits von Hype oder Angstmache.

Teilnahme & Anmeldung

Die Teilnahme am KI-Stammtisch ist kostenfrei, allerdings ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Interessierte senden bitte eine E-Mail an info@KI-Stammtisch.de. Nach der Anmeldung erhalten sie den Zugangslink zur Online-Veranstaltung sowie weitere organisatorische Informationen.

Über den Veranstalter

Das KI-Trainingszentrum.com ist eine spezialisierte Bildungsplattform für Künstliche Intelligenz, Data Science und digitale Transformation. Neben Online-Kursen und praxisnahen Schulungen bietet das Zentrum auch offene Formate wie den KI-Stammtisch an – um Wissen in Bewegung zu bringen, Menschen zu vernetzen und den gesellschaftlichen Dialog über Technologie aktiv mitzugestalten.

