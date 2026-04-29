Digitale Führerscheinkontrolle: Wie Unternehmen bis zu 85 Prozent Zeitaufwand einsparen

Bonn, 28.04.2026

Ein praxisnaher Überblick über den Status quo der Führerscheinprüfung im Fuhrparkmanagement – und wie No-Code-Workflow-Automatisierung den Prozess grundlegend verändert.

Pflicht trifft auf Papierkrieg

Die regelmäßige Kontrolle von Fahrberechtigungen gehört in vielen Unternehmen zum gesetzlich vorgeschriebenen Alltag – und ist dennoch nach wie vor in weiten Teilen ein manueller, fehleranfälliger Prozess. Ob KFZ-Führerschein, Flurfördermittelschein oder Fahrausweis für Baumaschinenführer: Verantwortliche im Fuhrparkmanagement und in der Personalverwaltung sehen sich regelmäßig mit demselben Ablauf konfrontiert.

Die Aufgabenkette beginnt mit dem manuellen Verfassen und Versenden von E-Mail-Anfragen an alle fahrberechtigten Mitarbeitenden. Anschließend müssen eingegangene Nachweise heruntergeladen, umbenannt und in einer geordneten Ordnerstruktur abgelegt werden. Parallel dazu gilt es, Rückmeldungen im Blick zu behalten, bei ausbleibenden Antworten nachzuhaken und die Dokumentation in Tabellen oder Listen aktuell zu halten. Fristen für auslaufende Führerscheine oder Zertifikate müssen manuell überwacht werden.

Eine Auswertung des zeitlichen Aufwands macht das Problem greifbar: Pro Mitarbeiter und Kontrollzyklus entsteht durch E-Mail-Kommunikation, Nachfassen, Dokumentenablage und Prüfung der Gültigkeit ein Aufwand von durchschnittlich 17 Minuten. Bei einem Außendienst-Team von 20 Personen und zwei Pflichtkontrollen pro Jahr summiert sich das auf 10 bis 14 Stunden – allein für administrative Routineaufgaben.

Hinzu kommt ein strukturelles Risiko: Fehlende oder lückenhafte Nachweise können im Schadensfall zur haftungsrechtlichen Verantwortung des Unternehmens führen. Spezialsoftware-Lösungen wie Fleetster, Drivers Check oder LapID adressieren diesen Teilprozess zwar, sind jedoch auf genau diese Funktion beschränkt – ein weiterer Kostenpunkt in der betrieblichen Softwarelandschaft.

Automatisierung statt Spezialsoftware

Der Ansatz von Flow360.io zeigt, wie Unternehmen diesen Prozess ohne teure Einzellösungen und ohne aufwendige IT-Projekte digitalisieren können. Die Plattform ermöglicht es, wiederkehrende Geschäftsabläufe per No-Code-Technologie in digitale Workflows zu überführen – also ohne Programmierkenntnisse, im Drag-and-Drop-Prinzip.

Im Anwendungsfall der Führerscheinkontrolle bedeutet das: Erinnerungen an alle fahrberechtigten Mitarbeitenden werden zum definierten Zeitpunkt automatisch per E-Mail Messenger oder über die Flow360-Oberfläche verschickt. Die Mitarbeitenden erhalten über ein smartes Upload-Formular die Möglichkeit, ihren Nachweis direkt per Smartphone hochzuladen – geführt durch klare Anweisungen im Workflow, die Fehler bei der Aufnahme nahezu ausschließen.

Sobald ein Nachweis eingereicht wurde, wird er automatisch in einer revisionssicheren, zentralen Dokumentation hinterlegt. Personalverantwortliche oder Fuhrparkmanager erhalten die Angaben zur Freigabe zugestellt und können über individuelle Freigabeprozesse flexibel steuern, wer welche Kontrolle verantwortet. Ein integriertes Fristenmanagement mit konfigurierbaren Eskalationsstufen sorgt dafür, dass ausstehende Nachweise nicht übersehen werden.

Der wesentliche Unterschied zu Speziallösungen: Der Führerschein-Workflow ist nur einer von beliebig vielen Prozessen, die auf derselben Plattform abgebildet werden können.

Messbare Entlastung in Zeit und Kosten

Die Zeitersparnis durch den automatisierten Workflow ist erheblich und lässt sich konkret beziffern. Im Vergleich zum manuellen Prozess reduziert sich der administrative Aufwand pro Kontrollzyklus von rund fünf bis sieben Stunden auf etwa eine Stunde – hauptsächlich für die abschließende Überprüfung der eingegangenen Uploads und gelegentliches Nachfassen bei einzelnen Mitarbeitenden.

Hochgerechnet ergibt sich folgendes Bild:

* Zeitersparnis pro Kontrolle: 4 bis 6 Stunden (80 bis 85 Prozent weniger Aufwand)

* Zeitersparnis pro Jahr: 8 bis 12 Stunden bei zwei Kontrollzyklen

* Kumulierter Effekt über drei Jahre: 24 bis 36 Stunden – entspricht 3 bis 4,5 Arbeitstagen

Neben dem reinen Zeitgewinn reduziert die Digitalisierung auch qualitative Risiken: Lücken in der Dokumentation, vergessene Fristen oder Fehler bei der Ablage werden durch den strukturierten Workflow strukturell vermieden. Das stärkt die Compliance-Position des Unternehmens und schafft belastbare Nachweise für Prüfbehörden.

Unter Berücksichtigung betriebsüblicher Stundenkosten, so das Unternehmen, amortisiere sich der Einsatz der Lösung bereits nach wenigen Monaten – insbesondere dann, wenn die Plattform für weitere Prozesse im Unternehmen genutzt wird.

Führerscheinkontrolle als Einstieg in die Prozessdigitalisierung

Die Führerscheinkontrolle ist ein vergleichsweise kleiner, aber charakteristischer Prozess – wiederkehrend, dokumentationspflichtig, fehleranfällig im manuellen Betrieb und gut automatisierbar. Sie eignet sich daher als idealer Einstiegspunkt für mittelständische Unternehmen, die ihre Prozesslandschaft schrittweise digitalisieren möchten, ohne sofort ein komplexes ERP- oder BPM-System einführen zu müssen.

No-Code-Plattformen wie Flow360.io adressieren genau dieses Segment: kleinere und mittelgroße Betriebe, die schnell einsatzfähige Lösungen benötigen, ohne IT-Kapazitäten für Implementierungsprojekte binden zu können. Der Workflow für die Führerscheinkontrolle lässt sich nach Unternehmensangaben ohne Schulungsaufwand einrichten und sofort produktiv nutzen.

Langfristig eröffnet die Plattformlogik weitreichende Potenziale: Ähnliche Workflows lassen sich für Arbeitssicherheitsnachweise, Zertifikatsmanagement, Qualitätskontrollen oder Wartungsprotokolle aufbauen – auf Basis derselben Infrastruktur. Der Einstieg über einen konkreten Anwendungsfall wie die Führerscheinkontrolle senkt dabei die Hürde erheblich, da Mitarbeitende das System in einem überschaubaren Kontext kennenlernen.

Die zunehmende regulatorische Anforderungsdichte in Bereichen wie Arbeitssicherheit, Compliance und Dokumentationspflichten dürfte den Bedarf an effizienten, rechtssicheren Workflow-Lösungen weiter steigern. Plattformen, die diese Anforderungen ohne hohen Implementierungsaufwand erfüllen, werden im Mittelstand voraussichtlich weiter an Bedeutung gewinnen.

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com.plex GmbH

Frau Maria Christina Bienek

Friedrich Ebert Allee 65

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email : info@flow360.io

Flow360.io ist eine Workflow-Automation Software der com.plex GmbH, einem deutschen Unternehmen, das seit 1998 Software für mittelständische Unternehmen entwickelt, um komplexe Prozesse für Mitarbeiter zu vereinfachen. „com.plex things made simple“

Mit Flow360.io entwickelte die com.plex ein SaaS (Software as a Service), dass alle Erfahrungen aus über 20 Jahren Prozessmanagement bündelt. Flow360.io ist ein No-Code-SaaS für die Automatisierung von Geschäftsprozessen, das seit 2021 in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Branchenvertretern weiterentwickelt wurde. Mit Flow360 können Geschäftsprozesse ohne Programmierkenntnisse definiert, automatisiert und in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingebracht werden. Dies ermöglicht Unternehmen die vielfältigen Unternehmensanforderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, HR, Finanzen, IT und Operations produktiver zu arbeiten und ihre Zeit nicht länger mit der Suche nach Informationen zu verschwenden.

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