Die zeitlose Schönheit von Schiefer – Nachhaltigkeit und Eleganz für Innen- und Außenarchitektur

Für das Baugewerbe gibt es Materialien, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch und ökologisch überzeugen. Dazu gehören Schiefer und Quarzit, mit ihrer natürlichen Eleganz und Robustheit.

Das Nordisk Skifer Konsortium setzt auf diese natürlichen Materialien und bietet Architekten, Bauherren und Ingenieuren eine nachhaltige Lösung für Bauprojekte im Innen- und Außenbereich.

Die zeitlose Eleganz von Schiefer

Schiefer ist seit Jahrhunderten ein unverzichtbarer Baustoff. Schon seit vielen tausend Jahren wird er weltweit für Dächer, Mauern, Böden und auch Ställe verwendet. Die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Wetter und Temperaturschwankungen machte den Schiefer zu einem idealen Baustoff, insbesondere in rauen Klimazonen. Heutzutage findet sich Schiefer nicht nur in traditionellen Gebäuden, sondern auch in modernen, eleganten Bauwerken weltweit. Ob als Bodenbelag, Fassadenverkleidung oder Poolumrandung – die natürliche Eleganz von Schiefer und Quarzit bleibt unverändert.

Das Nordisk Skifer Konsortium vereint die Expertise von sechs führenden familiengeführten Produzenten aus Norwegen und Schweden. Mit Steinbrüchen in Oppdal, Otta, Dovre, Sørli und Offerdal bieten sie ein breites Spektrum an Schiefer- und Quarzitprodukten. Diese skandinavischen Schiefer, die im Garten- und Landschaftsbau sowie in öffentlichen und privaten Bauprojekten im Innen- und Außenbereich Verwendung finden, sind bekannt für ihre Langlebigkeit, Robustheit und Vielfalt an Farben und Texturen.

Skandinavische Schiefer als nachhaltige Lösung

Die Phyllit- und Quarzschiefer des Nordisk Skifer Konsortium haben einen hohen Quarzgehalt. Dieser verleiht beste technische Werte und macht diese Natursteine praktisch unverwüstlich und resistent gegen äußere Einflüsse aller Art.

Ein entscheidender Vorteil von Naturstein ist seine hervorragende Ökobilanz. Da Schiefer und Quarzit direkt aus der Natur stammen und nur minimal verarbeitet werden, entstehen während des Abbaus und der Weiterverarbeitung kaum CO?-Emissionen. Der einzige nennenswerte Einfluss auf die Umwelt entsteht durch den Transport – und hierfür hat das Nordisk Skifer Konsortium durch seine Standorte in Europa kurze Lieferwege. Europäische Natursteine sind daher eine emissionsarme Alternative zu importierten Steinen aus Afrika, Asien oder Südamerika – die drei Kontinente, die eine bedeutende Rolle im weltweiten Bezug spielen.

Das Nordisk Skifer Konsortium hat für viele ihrer Produkte Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) gemäß ISO 14025, ISO 21930 und EN 15804 erstellen lassen. Diese dokumentieren den geringen CO?-Fußabdruck der Steine und unterstreichen die Klimafreundlichkeit des Materials. Für Bauprojekte, die auf Zertifizierungen wie DGNB oder LEED Wert legen, sind diese Nachweise entscheidend.

Damit bietet das Nordisk Skifer Konsortium Planern, Architekten und Bauherren maßgeschneiderte Lösungen für jedes Bauprojekt. Die Schiefer, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Anwendung finden, sind CE-zertifiziert und erfüllen höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Die Vielfalt und Einzigartigkeit des Schiefers

Schiefer ist nicht nur ökologisch, sondern auch ästhetisch ein einzigartiges Material. Die natürliche Schichtung und die Farbvariationen – über verschiedene Grautöne bis hin zu lebhaftem Grün und Rot. Diese Farbvariationen sind das Ergebnis der mineralogischen Zusammensetzung und der geologischen Bedingungen während der Entstehung. Jede Schieferplatte ist ein Unikat – ein Grundsatz, der im Natursteinsektor gilt und die Individualität dieses Materials unterstreicht.

Dieses metamorphe Gestein entsteht bei der Umwandlung anderer Gesteine durch die Einwirkung erhöhter Druck- und/oder Temperaturbedingungen. Es entsteht durch die Umwandlung von Tonstein, Schluffstein oder anderen feinkörnigen Sedimenten unter hohem Druck und Temperatur. Dieser metamorphe Prozess führt zu einer charakteristischen Schichtung des Gesteins, die es ermöglicht, es in dünne Platten zu spalten.

Die Vielseitigkeit des Schiefers zeigt sich auch in seinen zahlreichen Bearbeitungsmöglichkeiten. Er kann gespalten, gesägt, gebrochen und bearbeitet werden, um unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Kanten zu erzeugen. Ob für großflächige Fassadenverkleidungen, filigrane Poolränder oder massive Mauersteine – Schiefer passt sich jeder architektonischen Vision an. Dabei harmoniert er perfekt mit Materialien wie Glas, Holz, Stahl oder Beton und verleiht modernen Gebäuden eine natürliche, zeitlose Eleganz.

Schiefer – robust, pflegeleicht und langlebig

Die technischen Eigenschaften von Schiefer und Quarzit machen diese Natursteine nahezu unverwüstlich. Besonders der hohe Quarzgehalt der skandinavischen Quarzschiefer verleiht den Materialien eine außergewöhnliche Härte und Beständigkeit gegen Frost, Hitze und Säure. Einmal verbaut, benötigen Schieferprodukte kaum eine Wartung und bleiben jahrzehntelang in einem hervorragenden Zustand.

Der Abbau von Schiefer hat eine lange Tradition und ist heute durch den Einsatz moderner Maschinen geprägt. Mit dem Einsatz vollmechanisierter Sägen wurde die Arbeit der Bergleute erheblich erleichtert. Das abbaufähige Material wird unter Berücksichtigung der jeweiligen geologischen Gegebenheiten auf verschiedenste Weisen gewonnen.

Immer häufiger verwendet man auch heute noch hochwertige Schiefergesteine in modernen Häusern zur Gestaltung von Badezimmer und Küche als stilgebendes Element und Kontrast zu puristischen Formen. Aufgrund der hohen Haltbarkeit werden Schieferplatten zur Verkleidung von Häusern verwendet. Auch im Gartenbau und zur Gestaltung des Gartens sind Schiefer, Schieferfindlinge und Schiefersplitt als stilbildendes Element oft zu finden.

Die Natursteine des Nordisk Skifer Konsortium kommen nicht nur in skandinavischen Gebäuden zum Einsatz, sondern schmücken auch internationale Prestigeprojekte wie das Louvre Museum in Paris oder die Boston Public Library, USA. Die unverwechselbare Optik von Schiefer zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich und findet ihren Weg in Architekturprojekte von renommierten Architekten und Designern.

Besondere Eigenschaften:

Schiefer ist nahezu wasserundurchlässig, frost- und hitzebeständig. Die große Farbvielfalt von Schiefer ermöglicht es Architekten und Designern, kreative Lösungen zu entwickeln. Ob klassisch schwarz oder lebendig rot – es gibt für jeden Geschmack und jede Anwendung den passenden Schiefer. Die natürliche Oberflächenstruktur und die ausgeprägte Schichtung verleihen dabei dem Schiefer ein einzigartiges Aussehen. Er kann sowohl rustikal als auch modern wirken und fügt sich harmonisch in verschiedene Gestaltungskonzepte ein.

Schiefer ist extrem langlebig und kann jahrzehntelang halten, ohne an Qualität oder Aussehen zu verlieren.

Einsatzmöglichkeiten von Schiefer

Bodenplatten und Fliesen:

Schieferbodenplatten sind eine beliebte Wahl für Innen- und Außenbereiche. Sie bieten nicht nur eine ansprechende Optik und eine langlebige Oberfläche, die leicht zu reinigen ist. Ob im Wohnbereich oder auf der Terrasse – Schiefer sorgt für einen eleganten Look.

Individuell zugeschnittene Schieferplatten ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen, sei es für Tische, Wände oder spezielle Designelemente.

Schieferfliesen sind eine attraktive Option für Badezimmer, Küchen und Wohnräume. Sie kombinieren Funktionalität mit ästhetischem Reiz und sind in unterschiedlichen Größen und Oberflächen erhältlich. Die Verwendung von Fliesen aus Schiefer verleiht jedem Raum einen Hauch von Eleganz.

Dach- und Fassaden:

Dachschiefer sind Dachziegel aus Schiefer. Das Gestein wird in dünne Schichten gespalten, die dann auf die erforderliche Größe zugeschnitten werden. Dies steht im Gegensatz zu Platten, die gefräst werden, um größere Strukturbauteile herzustellen. Sie sind das Hauptprodukt der Schieferindustrie.

Fazit

Schiefer ist mehr als nur ein Baustoff: Er ist Zeugnis der Geschichte und der Kraft der Natur. Die Entscheidung für Schiefer bedeutet eine Wahl für Langlebigkeit, Ästhetik und Umweltbewusstsein.

In einer Zeit, in der nachhaltiges Bauen immer wichtiger wird, bietet das Nordisk Skifer Konsortium die perfekte Antwort. Natursteine wie Schiefer und Quarzit vereinen Eleganz, Robustheit und eine herausragende Ökobilanz. Für Architekten, Bauherren und Ingenieure, die Wert auf Ästhetik und Umweltbewusstsein legen, sind diese Naturprodukte die ideale Wahl.

