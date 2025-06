Die ultimative Sommer-Strandparty im Heuboden: Südsee-Feeling vom 01.-03. August 2025

Unvergleichliches Südsee Feeling. Die grandiose Beach-Party verwandelt den Heuboden in ein tropisches Paradies, ideal für eine unvergessliche Sommer-Nacht mit Live Musik, Cocktails und endlosen Spaß.

Umkirch, 27.06.2025 – Gleichgesinnte, die Spaß haben wollen finden sich hier ohne Probleme

Live Musik, beste Stimmung und viele Acts und Künstler warten auch in diesem Jahr auf der Sommer-Strandparty im Heuboden auf die Gäste. Wie bereits in den Jahren zuvor lädt der Heuboden vom 01. – 03. August 2025 zur legendären Beach-Party ein. Indoor und Outdoor bietet das Team vom Heuboden Umkirch beste Stimmung, hämmernde Bässe und echtes Strandfeeling für Gäste aller Art.

Was macht eine coole Beach-Party aus?

Als Beach-Party oder auch Strandparty bezeichnet man ein Event, bei welchem eine Diskothek oder Teile einer Diskothek mit einem Sandboden ausgestattet werden. Der Party-Bereich wird zu einem riesigen Strand ausgestaltet, auf welchem man alleine oder gemeinsam mit seinen Freunden feiern kann. Neben Live-Musik spielen auch weitere Accessoires wie typische Strand-Getränke und Strand-Accessoires wie Liegestühle eine wichtige Rolle.

Warum sich niemand diese Beach-Strand-Party entgehen lassen sollte

Für echtes Beachfeeling bei der Strandparty sorgt der Veranstalter mit mehr als 100 Tonnen Sand, einer bestens geschmückten Location mit Ruheplätzen auf Liegestühlen und natürlich mit viel Live-Musik. Die von Freitag bis Sonntag andauernde Beach Party bringt die Gemüter in Wallung. Schöne sommerliche Temperaturen, Sand so weit das Auge reicht und dazu passende Cocktails und Sommergetränke machen die Strandparty im Heuboden zur größten Beachparty in Südbaden.

Wer nach einem kleinen Sommerurlaub für kleines Geld sucht, sollte sich die Beach Party im Heuboden nicht entgehen lassen. Denn die Stimmung wird – davon können die Partygänger der vergangenen Jahre mit Freude im Gesicht berichten – ausgelassen werden. Das gesamte Personal des Heubodens macht die Strandparty zu einem echten Highlight des Jahres und sorgt für exzellente Stimmung auf dem gesamten Gelände.

Strand-Feeling, Live-Musik und heiße Acts

Auch dieses Jahr werden wieder Top-Künstler und DJs für mächtig Stimmung bei den Gästen sorgen – das genaue Programm wird in Kürze auf der Webseite veröffentlicht. Dank der verschiedenen Stages und auch im Outdoor-Bereich wird Live-Musik für jeden Geschmack geboten. Bei den warmen Sommertemperaturen kommen die Gäste natürlich besonders auf ihre Kosten.

Egal ob sie entspannt und gemütlich der Musik lauschen oder ausgelassen tanzen wollen, für jeden Geschmack findet sich auf der Beach Party im Heuboden die passende Lösung. Das Thema Live-Musik liegt den Veranstaltern wie immer besonders am Herzen. Durch DJs und Sänger und Sängerinnen der unterschiedlichen Richtungen wird die Stimmung unter Garantie ein voller Erfolg. Die Beach Party im Heuboden ist der Garant für ein perfektes Sommer-Wochenende.

Unbedingt das erste August Wochenende (01.-03.08.2025) reservieren

Wer im Sommer Lust auf ausgefallene Events und Party hat, sollte sich die Strandparty im Heuboden Umkirch auf keinen Fall entgehen lassen. Einfach jetzt Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen oder sich direkt für einen oder mehrere Tage im Heuboden Shop Tickets für die Beach Party mit Live-Musik sichern.

https://www.heuboden.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

