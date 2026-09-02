Die ultimative Schlager-, 80er- & ABBA-Nacht: All-Inclusive-Mega-Event live in Wanzleben-Börde

Am 16.01.2027 steigt die ultimative Party auf dem Reiterhof Brunkau. Freuen Sie sich auf die Band Merilyn, eine ABBA-Show, 80er-Kult, Schlager-Hymnen und All-Inclusive. Tickets im Vorverkauf.

Wanzleben-Börde, 02.09.2026 – Das absolute Winter-Highlight des kommenden Jahres wirft seine Schatten voraus: Unter der Regie von Veranstalter und Schlagersänger Jürgen Pleinetti entsteht in der Region ein Show-Konzept, das die größten Hits dreier Musikwelten vereint. Die europaweit gefragte Partyband „Merilyn“ wird die Große Eventhalle auf dem Reiterhof Brunkau am Samstag, den 16. Januar 2027, live in eine gigantische Partyzone verwandeln.Das Event setzt auf ein konsequentes All-Inclusive-Prinzip: Jedes Ticket funktioniert als Rundum-Sorglos-Paket. Die Gäste genießen während des mindestens sechsstündigen Non-Stop-Programms unbegrenzt Marken-Bier, Sekt, Wein und Softdrinks. Für die Verpflegung steht ein exklusiver Foodtruck bereit, der die gesamte Nacht über Premium-Sandwiches, Wraps und einen herzhaften Gemüseeintopf mit Hähnchenfleisch frisch zubereitet – ohne zusätzliche Kosten für die Besucher.“Einmal zahlen, die ganze Nacht feiern und schlemmen“, erklärt Gastgeber Jürgen Pleinetti, der an dem Abend auch als persönlicher Ansprechpartner vor Ort sein wird. „Ich freue mich darauf, mit jedem Gast persönlich anzustoßen.“ Einlass zur Veranstaltung ist ab 19:00 Uhr, der Zutritt ist ab 18 Jahren gestattet.Da es keine Abendkasse geben wird, läuft der Einlass ausschließlich über den Vorverkauf. Nach dem regulären Ende der Frühbucherphase hat der Veranstalter durch nicht bezahlte Bestellungen ab sofort wieder ein streng limitiertes Restkontingent an stark vergünstigten Early-Bird-Tickets (Einzeltickets ab 59 EUR bzw. Gruppen-Tickets) freigegeben. Die Eintrittskarten können direkt online im offiziellen Ticketshop von giga-events.de erworben werden. Zum Schutz vor Betrug sind alle Tickets mit fälschungssicheren QR-Codes versehen.

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Konzert und Eventveranstaltungs Agentur Hans Jürgen Pleines

Herr Hans Jürgen Pleines

Kleinschwander Str. 20

92648 Böhmischbruck

Deutschland

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email : info@giga-events.de

Jürgen Pleinetti ist als Schlagersänger sowie als Eventveranstalter mit seiner Konzert- und Eventveranstaltungs-Agentur aktiv. Mit der Eventreihe am 16.01.2027 auf dem Reiterhof Brunkau etabliert er ein neues Entertainment-Format in Wanzleben-Börde. Im Fokus seiner Agentur stehen außergewöhnliche Erlebnisse, erstklassige Live-Musik und ein faires All-Inclusive-Preismodell.

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