Sir Peter Morgan Outdoor Hörbuch Touren bieten eine moderne Art der Schnitzeljagd

Köln. Rätselfans können nun verschiedene Orten in Köln von einer anderen Seite kennenlernen. Die Sir Peter Morgan Outdoor Rätsel Touren lassen die Stadt zum Ort des Geschehens werden. Mit dem Handy bewaffnet müssen knifflige Rätsel und spannende Aufgaben gelöst werden. Die Neusten Touren sind zu spielen Rund um den Dom, im Volksgarten und der Flora in Köln.

Die neuen Sir Peter Morgan Outdoor Rätsel Touren bieten sowohl Erwachsenen als auch Kindern ein

Erlebnis der besonderen Art. In der Welt des Privatdetektives Sir Peter Morgan warten spannende Rätsel und lustige Minigames. Nur wenn alle Aufgaben erfolgreich gelöst werden, gibt es eine der begehrten Abzeichen als Belohnung. Diese können gesammelt werden, um sich am Leaderboard mit anderen Spielern zu messen.

Die Outdoor Touren können jederzeit gespielt und gestartet werden. Über eine verschlüsselte Messenger-App auf dem Handy wird mit Privatdetektiv Sir Peter Morgan kommuniziert. An der jeweiligen Start-Adresse geht’s los: Sir Peter Morgan stellt euch ortsbezogene Rätseln und Aufgaben.

Anhand verschiedener Schwierigkeitsstufen ist für jeden die perfekte Tour dabei. Die Einsteiger Touren bieten lustige Minigames, perfekt für Familien und Rätselanfänger. Die Rätsel-Touren beinhalten knifflige Rätsel. Bei den Fortgeschrittenen-Touren steht der Rätselspaß im Vordergrund, abstrakte Rätsel bringen auch Rätselliebhaber auf ihre Kosten.

Die Rätseltouren findet man aktuell an fast 40 verschiedenen Orten. Bereits in diesem Jahr soll die

Zahl auf 100 Orte erhöht werden, und das deutschlandweit. In Gelsenkirchen, Nürnberg, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund und vielen anderen Städten warten die Abenteuer jedoch bereits darauf gespielt zu werden: Egal ob eine historische Altstadt, oder doch eine City-Tour – hier wird garantiert jeder fündig

Jetzt alle Abenteuer Touren in Köln anschauen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sir Peter Morgan

Herr Dirk Podubrin

Almastraße 39

45886 Gelsenkirchen

Deutschland

fon ..: 020995709400

web ..: https://www.sir-peter-morgan.de/koeln/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

