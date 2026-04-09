Die neue KRAUSE Stufen-StehLeiter 135 XL 225 kg: mehr Sicherheitsreserve für anspruchsvolle Einsätze

Im Arbeitsalltag sind Leitern oft mehr als ein Zugangsmittel – sie dienen als Arbeitsplatz unter hoher Belastung. Genau dafür ist die STABILO Stufen-StehLeiter 135 XL von KRAUSE konzipiert.

Leitern werden im Arbeitsalltag von Handwerk, Montage, technischer Instandhaltung oder Gebäudereinigung oft weit intensiver beansprucht, als es ein kurzer Blick auf die Arbeitshöhe vermuten lässt. Neben dem Nutzer selbst wirken auch Werkzeug, Material und wiederkehrende Bewegungsabläufe auf das Arbeitsmittel ein. Genau für diese Anwendungen ist die STABILO Stufen-StehLeiter 135 XL 225 kg von KRAUSE ausgelegt. Als professionelle Schwerlastleiter verbindet sie eine Belastbarkeit von bis zu 225 kg mit 135 mm tiefen Stufen, einer 300 mm breiten Sicherheitsplattform und einem um 40 Prozent erhöhten Sicherheitsbügel gegenüber dem Standard. Damit richtet sie sich an Anwender, die bei häufigen Einsätzen nicht nur Höhe erreichen, sondern auch sicher und kontrolliert in der Höhe arbeiten müssen.

Mehr Standkomfort dort, wo Leitern tatsächlich als Arbeitsplatz genutzt werden

In vielen Betrieben ist die Leiter kein selten eingesetztes Hilfsmittel, sondern fester Bestandteil des Arbeitsprozesses. Ob beim Anschließen von Leuchten, bei Wartungsarbeiten an technischen Anlagen, beim Nachjustieren von Installationen oder bei Reinigungsarbeiten an Glas- und Innenflächen: Es reicht nicht aus, „nur kurz oben anzukommen“. Vielmehr ist entscheidend, wie sicher und ergonomisch der Anwender während der Tätigkeit steht. Die unvergleichbaren 135 mm tiefen Premium-D-Stufen der Stufen-StehLeiter vergrößern die Auftrittsfläche deutlich und sind etwa 70 Prozent tiefer als der Standard. Das verbessert den Standkomfort gerade bei Tätigkeiten, die länger dauern oder regelmäßig wiederholt werden. Ergänzt wird dies durch die stabile, 300 mm breite Aluminium-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung. Sie schafft zusätzliche Sicherheit und eine definierte Standposition im oberen Arbeitsbereich.

225 kg Belastbarkeit als praxisrelevante Sicherheitsreserve

Die hohe Belastbarkeit ist nicht nur ein Kennwert, sondern im betrieblichen Alltag ein echter Auswahlfaktor. Gerade im professionellen Umfeld kommt zum eigenen Gewicht häufig das Gewicht von Werkzeugtaschen, Messgeräten, Reinigungsutensilien oder Montagematerial hinzu. Gleichzeitig wünschen viele Unternehmen zusätzliche Sicherheitsreserven, wenn Arbeitsmittel von unterschiedlichen Personen genutzt werden. Die KRAUSE Stufen-StehLeiter 135 XL ist für eine extreme Beanspruchung von maximal 225 kg ausgelegt. Sie ist somit ideal für Einsatzbedingungen, in denen Robustheit, Dauerhaftigkeit und Stabilität gefragt sind. Für Einkäufer und Sicherheitsverantwortliche ist das ein wichtiges Argument, da sich die Eignung eines Arbeitsmittels nicht nur über die Einstiegshöhe, sondern auch über die realistische Belastung im Prozess definiert.

Hoher Sicherheitsbügel für mehr Kontrolle im oberen Arbeitsbereich

Besondere Aufmerksamkeit verdient der ergonomische Sicherheitsbügel. KRAUSE hat ihn bei dieser Ausführung um 40 Prozent gegenüber dem Standard erhöht. Dadurch wird die Halte- und Orientierungsfläche im oberen Leiterbereich verbessert, was insbesondere für größere Nutzer relevant ist, die bei konventionellen Bügelhöhen oft weniger Führung und Sicherheit empfinden. Hinzu kommt die verschraubte Werkzeugablage mit integriertem Eimerhaken. Das ist nicht nur ein Komfortmerkmal, sondern wirkt sich auch direkt auf die Effizienz aus. Werkzeuge und Material können oben mitgeführt werden, unnötige Auf- und Abstiege werden reduziert und der Arbeitsablauf bleibt ruhiger und sicherer. Gerade bei Serviceeinsätzen, in der Gebäudetechnik oder in der Reinigungspraxis ist die Verbindung zwischen Ergonomie und Produktivität deutlich spürbar.

Konstruktive Details für den professionellen Dauereinsatz

Die Konstruktion zeigt, dass die Leiter für hohe Beanspruchungen vorgesehen ist. KRAUSE verwendet eine stabile, holmumgreifende und verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, eine hochfest verbördelte Stufen-Holm-Verbindung sowie die Zweikomponenten-Fußstopfen SafetyCap, die für einen sicheren Stand sorgen. Im Gelenkbereich ist zudem ein Klemmschutz über Sicherheits-Holmabschlussstopfen integriert. Diese Merkmale sind im Alltag weit mehr als technische Randnotizen. Sie tragen dazu bei, dass die Leiter auch bei häufigem Auf- und Zuklappen, regelmäßigem Transport und intensiver Nutzung im Handwerk und Betrieb zuverlässig funktioniert. Für Planer und Entscheider ist genau diese Kombination aus Tragfähigkeit, Standqualität und konstruktiver Ausführung relevant, wenn Arbeitsmittel langfristig wirtschaftlich und sicher eingesetzt werden sollen.

Einordnung in Normen und betriebliche Praxis

Bei der Auswahl und Nutzung von Leitern sind die rechtlichen und normativen Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeutung. Dabei sind insbesondere die Betriebssicherheitsverordnung, die Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen, die DIN EN 131 sowie die TRBS 2121 Teil 2 maßgeblich. Letztere macht deutlich, dass Leitern als Arbeitsplatz nur im passenden Anwendungsrahmen verwendet werden dürfen. Genau deshalb gewinnen Merkmale wie tiefe Stufen, rutschhemmende Plattformen und ein sicherer oberer Haltebereich in der Praxis an Bedeutung. KRAUSE weist bei der 135 XL ausdrücklich darauf hin, dass die vergrößerte Trittfläche die in der TRBS 2121-2 beispielhaft genannten Anforderungen übertrifft. Dies ersetzt zwar keine Gefährdungsbeurteilung, unterstützt jedoch eine arbeitsgerechte Auswahl innerhalb des vorgesehenen Einsatzbereichs.

Auch für Prüfung und Unterweisung relevant

Die Verantwortung von Sicherheitsbeauftragten, „Befähigten Personen“ und Betriebsleitern endet nicht mit der Beschaffung. Leitern müssen regelmäßig geprüft und dokumentiert werden, zudem müssen die Anwender entsprechend unterwiesen werden. Gerade bei Arbeitsmitteln, die täglich von wechselnden Personen genutzt werden, ist eine strukturierte Organisation von Prüfungen und Unterweisungen entscheidend. Dabei gewinnt neben der technischen Eignung des Produkts auch die digitale Nachverfolgbarkeit im Betrieb zunehmend an Bedeutung.

Die KRAUSE STABILO Stufen-StehLeiter 135 XL 225 kg ist deshalb ab Werk für die digitale Prüfdokumentation vorbereitet. Über das wosatec-QR-Code-Etikett kann das Arbeitsmittel eindeutig identifiziert und in eine digitale Arbeitsmittelverwaltung übernommen werden. In der wosatec Web-App lassen sich Prüfungen, Prüfergebnisse und zugehörige Dokumente direkt der jeweiligen Leiter zuordnen und zentral verwalten. Papierbasierte Einzelnachweise oder dezentrale Ablagen können somit erheblich reduziert werden. Gleichzeitig unterstützt das System Verantwortliche durch automatische Erinnerungen an anstehende Prüftermine. So lassen sich Prüfintervalle besser überwachen und Prüfprozesse im Betriebsalltag nachvollziehbar, effizient und rechtssicher organisieren. Ergänzend bietet KRAUSE Seminare und Prüfdienstleistungen an, um Unternehmen nicht nur bei der Auswahl geeigneter Steigtechnik, sondern auch beim sicheren und normgerechten Betrieb zu unterstützen.

Sichere Steigtechnik für den professionellen Arbeitsalltag

Die KRAUSE Stufen-Stehleiter 135 XL 225 kg ist keine klassische Standardleiter für gelegentliche Einsätze, sondern eine konsequent für den professionellen Gebrauch ausgelegte einseitige Stehleiter. Ihre Eigenschaften – 225 kg Belastbarkeit, 135 mm tiefe Stufen, eine 300 mm breite Sicherheitsplattform und ein um 40 Prozent erhöhter Sicherheitsbügel – adressieren genau die Punkte, die im täglichen Einsatz über Komfort, Sicherheit und Produktivität entscheiden. Anwender profitieren von mehr Standqualität bei wiederkehrenden Tätigkeiten, Verantwortliche von einer belastbaren Lösung im Rahmen moderner Arbeitsschutzanforderungen und Entscheider von einem Arbeitsmittel, das auf Dauerhaftigkeit und Praxistauglichkeit ausgerichtet ist. Weitere Informationen zu Stehleitern sowie zu Prüf- und Seminarangeboten finden Interessierte auf der KRAUSE-Website.

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Das KRAUSE-Werk in Alsfeld (Hessen) wurde 1900 gegründet und hat eine 125 jährige Tradition in der Steigtechnik. In diesem Zeitraum hat sich unser Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt, mit weiteren Produktionsstät

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