Zitro-Jasmin zeigt Kindern Aufgaben auf, die leicht zu lösen sind

„Die Liebe zu Kindern, der Natur und Tieren veranlasste mich schon sehr früh dazu, Geschichten zu schreiben. Ich beobachtete die Natur in all ihren schönen Farben, war fasziniert von den Tieren, las gerne Bücher, schrieb auch Gedichte.“ Das sagt Jeanette Vogt, die jetzt ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. „Zitro-Jasmin – Geschichten eines Schmetterlings“ heißt das 70 Seiten starke Buch, das von der Autorin, die in der Kreisstadt Bad Salzungen lebt, auch illustriert wurde.

In dem Buch geht es um einen Schmetterling namens Zitro-Jasmin. Zitro-Jasmin möchte mit ihren kleinen Erzählungen und Aufgaben jeden dazu auffordern, unsere Umwelt zu beschützen und besser zu machen, indem alle sorgsam miteinander umgehen und aufeinander aufpassen. Denn: Ob groß oder klein – jeder kann ein Held sein!

Das Besondere an dem Buch von Jeanette Vogt sind die Aktivpläne zu jeder Geschichte. Die Kinder sollen sich in das Buch einbringen können und die gestellten Aufgaben kreativ erarbeiten und umsetzen. Die Geschichten und Aufgaben sollen die Leser und Zuhörer dazu veranlassen, Gutes zu tun und soziales Miteinander zu stärken, was gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig ist.

Die Autorin wurde im November 1968 in Thüringen geboren. Sie war verheiratet und wurde im Jahr 1999 Mutter. Ihr erwachsener Sohn geht seit seinem Abitur seine eigenen Wege. Ihm hat sie das Buch gewidmet. Heute lebt Jeannette Vogt wieder mit ihrer Mutter und zwei Schwestern in ihrer Heimat Thüringen.

Bibliografische Angaben:

Jeannette Vogt

Zitro-Jasmin – Geschichten eines Schmetterlings

ISBN: 978-3-96074-397-2, 70 Seiten

Taschenbuch, farbig illustriert

Das Buch kann über den gut sortierten Buchhandel, Amazon oder den Verlag bezogen werden.

