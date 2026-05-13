Die nächste Revolution in der Brenngassicherheit: 85-30 SMART

Mit der 85-30 SMART stellt WITT die weltweit erste smarte Flammenrückschlagsicherung vor und vollzieht damit die zweite Revolution in der Brenngassicherheit.

Die patentierte Neuheit kombiniert die bewährten WITT Sicherheitselemente mit integrierter Sensorik und Elektronik. Dadurch lassen sich sicherheitsrelevante Ereignisse wie Flammenrückschläge und Rückbrände erstmals in Echtzeit erfassen und kommunizieren. Anwender erhalten eine neue Transparenz über den Zustand ihrer Gasversorgung und können Betrieb, Wartung und Sicherheit deutlich präziser steuern als bislang.

Echtzeit-Monitoring für maximale Prozesskontrolle

Die 85-30 SMART basiert auf der technologisch führenden, tausendfach bewährten mechanischen Konstruktion von WITT, die seit Jahrzehnten zuverlässig vor den Gefahren des Brenngaseinsatzes schützt. Neu ist die aktive Überwachungsfunktion: Die Armatur stoppt nicht nur Flammenrückschläge und Rückbrände, sondern erkennt diese auch und stellt die Informationen unmittelbar als Signal bereit.

Damit wird die Armatur vom passiven Schutzbauteil zum aktiven Sensor im Gassystem. Die lückenlose Überwachung ermöglicht eine sofortige Reaktion auf Unregelmäßigkeiten und schafft die Grundlage für einen stabilen, sicheren Prozess. Personal, Anlagen und Systemkomponenten werden noch besser geschützt, die Nutzungsdauer kann verlängert werden. Gleichzeitig wird die Instandhaltung effizienter, Wartungsmaßnahmen lassen sich bedarfsgerechter planen, und Stillstandzeiten werden deutlich reduziert.

Bewährte Technik als Basis

Technisch nutzt die SMART-Variante das Fundament der langjährig erprobten Sicherheitseinrichtung 85-30. Diese verfügt über eine Flammensperre aus gesintertem Edelstahl, eine temperaturgesteuerte Nachströmsperre, ein Gasrücktrittventil und einen integrierten Schmutzfilter. Sie ist in Messing oder Edelstahl verfügbar und für zahlreiche Gase wie Acetylen, Wasserstoff, Erdgas, Flüssiggas und Sauerstoff geeignet.

Die 85-30 erfüllt vollumfänglich die Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN ISO 5175-1. Die hohe Zuverlässigkeit der Armatur wird durch eine externe Zertifizierung des IBExU-Instituts bestätigt, dessen Prüfkriterien sogar über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen und das weltweit höchste Zertifizierungsniveau bedeuten. IBExU führt seit 2025 die Prüfungen und Zertifizierungen im Autogentechnikbereich der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) fort.

Von der Gebrauchsstellenvorlage zur Smart Safety

Die Einführung der 85-30 SMART markiert einen wichtigen Schritt in der WITT-Unternehmensgeschichte und im sicheren Umgang mit Brenngasen. 1945 revolutionierte Firmengründer Paul Witt mit der ersten trockenen Gebrauchsstellenvorlage den Schutz vor Flammenrückschlägen – eine Innovation, die die heutige Norm DIN EN ISO 5175-1 maßgeblich geprägt hat. Mit dem jetzigen Patent für die 85-30 SMART führt WITT diese Entwicklung konsequent in das digitale Zeitalter und setzt erneut Maßstäbe.

Ideal für vernetzte Gasversorgungssysteme

Durch die Signalübertragung eignet sich die 85-30 SMART ideal für moderne, digital vernetzte Produktionsumgebungen. Die neue WITT-Armatur unterstützt die Digitalisierung der Gasversorgung und schafft die Basis für eine höhere Betriebssicherheit, bessere Anlagenverfügbarkeit und gesteigerte Effizienz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG

Alexander Kampschulte

Salinger Feld 4-8

58454 Witten

Deutschland

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WITT-Gasetechnik ist ein Hersteller von Produkten für den Umgang mit Gasen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Am Anfang standen vor rund 80 Jahren Flammenrückschlagsicherungen für das Schweißen und Schneiden.

Zahlen & Fakten

Gegründet 1945

Familienunternehmen in dritter Generation

Ca. 200 Mitarbeiter

Unternehmenssitz in Witten, Deutschland

Globales Netzwerk aus Niederlassungen und Partnern

Kunden in mehr als 100 Ländern

Produkte ‚Made in Germany‘

Umfassendes Qualitätsmanagement

Heute liefert WITT ein komplettes Produktprogramm für die Sicherheit beim Einsatz von Gasen. Dazu auch Gasmischer, Gasanalyse- und dosiergeräte sowie Dichtheitsprüfsysteme. WITT hat sich damit vom 2-Mann-Betrieb zu einem modernen Unternehmen und Weltmarktführer entwickelt.

Der WITT-Hauptsitz ist in Witten in Deutschland.

Pressekontakt:

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG

Herr Alexander Kampschulte

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58454 Witten

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